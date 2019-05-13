أخطر 3 طرازات من المقاتلة الفرنسية "رافال" (فيديو وصور)

تعد مقاتلة الرافال بمثابة رأس الحربة للقوات الجوية الفرنسية، وهي مقاتلة متطورة، لها 3 طرازات أحدها مخصص للعمل على متن حاملات الطائرات.

وتصل سرعة المقاتلة الفرنسية (1.8 ماخ) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة، بحسب موقع "أفياتيا" الأمريكي، ويصل مداها إلى 3700 كيلومترا.

ويمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف مترا، ويمكنها أن تغير مستوى طيرانها رأسيا بسرعة تصل إلى 300 مترا في الثانية.

Indian MiG-29K fighters & French Rafale jets conduct AirPower demonstration during #Varuna exercise pic.twitter.com/6YqmWYxOPg — Rajat Pandit (@rajatpTOI) May 10, 2019

ويصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.27 مترا، والمسافة بين الجناحين 10.8 مترا، ووزنها 10.3 طن.

وبحسب موقع "داسولت أفييشن" الفرنسي، فإن المقتلة الفرنسية "رافال" هي مقاتلة متعددة المهام، ويوجد منها 3 طرازات تشمل النسخة البحرية والنسخ، التي تعمل في المطارات البرية:

French Rafale fighters will deploy aboard an American supercarrier this April:https://t.co/0UdjDKSJT6 — The War Zone (@thewarzonewire) January 13, 2018

1- "رافال سي" هي نسخة بمقعد واحد مخصصة للهبوط والإقلاع من المطارات البرية.

2- "رافال بي" هي نسخة بمقعدين مخصصة أيضا للمطارات البرية.

French Rafale Fighters to Deploy on Carrier USS George H.W. Bush This Spring #SNA2018https://t.co/WKVPLK3SzM pic.twitter.com/6PlYcC2Ddf — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) January 10, 2018

3- "رافال إم" وهي النسخة البحرية من مقاتلات "رافال" وهي بمقعد واحد، ويمكنها الهبوط والإقلاع عن متن حاملات الطائرات.

ولا تختلف النسخ الثلاثة في شكلها الخارجي، باستثناء تصميم الجزء السفلي من الطائرات الثلاثة.