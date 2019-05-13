قاذفات "بي 52" تقلع من قطر... ماذا يحدث في الخليج (فيديو وصور)

انطلقت مقاتلات وقاذفات أمريكية، اليوم الاثنين 13 مايو/ آيار، من قواعدها البرية، ومن على متن حاملات الطائرات، لتنفيذ أولى مهامها في الخليج منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين أمريكا وإيران.

وتصاعدت حدة التوتر بين أمريكا وإيران، ووصلت إلى ذروتها خلال الفترة الماضية، عقب إعلان إيران أنها قد تغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واتخاذ واشنطن قرارا بإرسال حاملات الطائرات "أبراهام لينكون" إلى الخليج لحماية مصالحها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن مقاتلات وقاذفات تابعة لها في الخليج، قامت بأول مهمة استطلاعية في أجواء الخليج، مشيرة إلى أنها شملت قاذفات "بي 52" الثقيلة.

وذكر البيان أن قاذفات "بي 52" أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر، مشيرا إلى أنها أول مهمة تقوم بها القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في السماء منذ وصولها إلى القاعدة الجوية في قطر.

It doesn't get any cooler than this!



A US Air Force F-15C Eagle featuring a Decepticon Symbol and Starscream shown on the side of the fighter jet.



Images courtesy of The official U.S Air Forces Central Command Website — 📸 by Tech. Sgt. Jocelyn A. Ford pic.twitter.com/ayLWzEfrM6 — TFsource — Toy Store (@TFsource) May 13, 2019

وحذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم 11 مايو / آيار، من أن أمريكا وإيران أصبحتا على حافة المواجهة في الخليج، مشيرة إلى وجود قوات موالية لإيران في سوريا والعراق، يمكن أن تنفذ هجمات استباقية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.https://t.co/esx1r5gjZ8 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 11, 2019

وتقول الصحيفة، إن طبول الحرب تدق في الخليج، وأن سيناريو المواجهة يمكن أن تقودها إيران، إذا تم منعها من تصدير نفطها بصورة كاملة، مشيرة إلى أن القوات الموالية لها يمكن أن تبدأ بتنفيذ الهجمة الأولى ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، خاصة في العراق.

وأضافت: "يمكن أن تجر تلك الهجمات الجيش الأمريكي إلى حرب شاملة مع إيران في الخليج".

ويستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة تعتمد على استراتيجية الردع ضد إيران، خاصة بعدما أشارت تقارير استخباراتية إلى أن قوات موالية لإيران في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة، بحسب الصحيفة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تحدث الأحد الماضي 5 مايو، عن أن إرسال حاملة الطائرات والقاذفات الاستراتيجية، ليس سعيا للحرب، وإنما استعدادا للرد على أي هجمات محتملة من قوات عسكرية موالية لإيران في المنطقة.

حذرت صحيفة إسرائيلية من معركة كبرى على وشك الاندلاع في الخليج، قالت إن شرارتها الأولى يمكن أن تندلع في العراق، وأنها ستكون أكثر تكلفة وعنفا من حربي الخليج الأولى والثانية.https://t.co/t7KFsooEEm — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 11, 2019

وفي تصريح آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم 7 مايو، إن التصعيد أصبح محتملا، وواشنطن تدرس كل الردود الممكنة، سواء من الناحية الأمنية، أو حتى من الناحية السياسية.