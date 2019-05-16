خبر يسيئ دولة أجنبية: سقوط طائرة تركية الصنع في ليبيا

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الطائرة التي سقطت في محيط الجفرة هي الطائرة التركية الصنع دون طيار من طراز "بايراكتار". وتم نقلها إلى ليبيا قبل أيام. وسقطت في أول طلعة جوية لها.

© AFP 2019 / Abdullah Duma الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق

ولا يحتوي نبأ تدمير هذه الطائرة على شيء مثير للاهتمام. واسترعى هذا النبأ، مع ذلك، اهتمام الخبراء العسكريين لأن طائرات مماثلة اشترتها دولة أجنبية أخرى هي أوكرانيا.

وتم إعلان انضمام طائرات من طراز "بايراكتار" إلى القوات المسلحة الأوكرانية في مارس/آذار الماضي. وعرضت تلك الطائرات وقتذاك قدراتها بتدمير أهداف محددة في أحد ميادين الرماية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل موجهة ليزريًا. وبحسب معلومات صحيفة روسية، فإن بعض الخبراء عبروا عن شكوكهم حول نتائج تجربة طائرات "بايراكتار" في أوكرانيا، مشيرين إلى أن قيام الطائرة بمهمة ما في غياب وسائط الدفاع الجوي شيء والعمل في ظروف الدفاع الجوي شيء آخر. ووضح أثناء الاستخدام القتالي أن هذه الطائرة غير قادرة على تحمل أقسى ما يمكن مواجهته في ساحة القتال.

وأعلن الرئيس الأوكراني بوروشينكو، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقيع اتفاقية مع تركيا لشراء 6 طائرات دون طيار من طراز "بايراكتار تي بي 2"، على أن يتم تسليمها خلال عام.