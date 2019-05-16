فرقاطة بريطانية ترافق سفينة روسية مضادة للغواصات في المانش (صور)

في 6 مايو أيار، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أن السفينة المضادة للغواصات التي تقوم بمهام في المحيط الأطلسي تعبر خليج بسكاي، وبعد ذلك ستعبر المانش وستصل في نهاية الأسبوع الحالي إلى سيفيرومورسك.

"سيفيرومورسك" ، وفقًا للجيش البريطاني، كان عائداً إلى مينائها الدائم من البحر المتوسط.

#Type23frigate HMS Northumberland was tasked with escorting a Russian ship through the English Channel



🔗 https://t.co/CDwNM8zWKs pic.twitter.com/30cxkMNkpU — Royal Navy (@RoyalNavy) May 15, 2019

قال قائد الفرقاطة البريطانية، إيلي بولارد، إن هذه العملية عادية بالنسبة للبحرية البريطانية، "الذين هم دائمًا على استعداد للرد على ظهور أي سفن حربية أجنبية في مناطق تهم المملكة المتحدة".

هذه ليست المرة الأولى التي ترافق فيها البحرية البريطانية السفن الحربية الروسية في مياه المانش. في فبراير من العام الماضي، أرسلت بريطانيا سفينة دورية ميرسي ومروحية من طراز Wildcat لمرافقة سفينة الإنزال "ألكسندر أوتراكوفسكي"، وسفينة الاتصالات "فيدور غولوفين" والناقلة "يلنيا".