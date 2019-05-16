روسيا تطلق صواريخ صينية من طائرة "إيل-76"

ستصبح الشركة الصينية One Space شريكة لروسيا في تنفيذ مشروع جوي فضائي "أيروكوسموس"، الذي سيتم من خلاله إطلاق صواريخ من على متن طائرة النقل "إيل-76".

ويجب أن يصبح النظام نظيرا لLauncher One الأمريكي، وأن يسمح بإطلاق صواريخ فضائية من منصة جوية على ارتفاع 10 كيلومترات.

ومن المقرر تنفيذ المشروع في مركز ماكييف، وتم توقيع العقد مع الشركة الصينية خلال المنتدى الدولي "الطريق الحريري".

وأعلن نائب مدير شركة "أيروكوسموس" يوري بابونوف أن كلا الطرفين سوف يساهمان بشكل ممائل في إنشاء النظام.

وقال بابونوف: "لدى المهندسين الصينين صاروخ يمكن إطلاقه من حامل جوي. ونحن بدورنا سوف نطور طائرة النقل "إيل-76". وسوف يسمح النظام بوضع أقمار صناعية تجارية صغيرة في المدار"، وفقا لموقع "توب كور".

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 1.5 مليار دولار ، 500 مليون منها ضرورية لتحديث "إيل-76" و"اقترانها" بصاروخ صيني. سيتم إنفاق حوالي مليار دولار على إنشاء البنية التحتية اللازمة على الأرض. تجدر الإشارة إلى أن شركتين حكوميتين صينيتين أبدتا اهتماما في بنائها.