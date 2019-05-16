"بيت زرزور" يعزز نظام الحماية لدى مدرعات الجيش السوري

يستخدم الجيش السوري دبابات مزودة بنظام حماية ضد الصواريخ من صنع محلي في عملياته ضد الإرهاب.

وقلل هذا النظام المعروف باسم "سراب" خسائر الجيش السوري في المدرعات إلى حد كبير.

© Sputnik . Said Tsarnaev الجنود السوريون يتفننون في ابتكار ما يحمي مدافعهم من الرصاصات

ويقوم نظام "سراب" وهو نظام التشويش البصري الإلكتروني، بتعطيل إشارات التحكم في الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ويجبرها على الانحراف عن المسار المحدد.

وقالت صحيفة روسية تتخصص في شؤون التصنيع العسكري إن مقطع الفيديو المنشور على شبكة الإنترنت يُظهر فشل صاروخ مضاد للدبابات من طراز "ميتيس" في إصابة دبابة مزودة بنظام "سراب" تابعة للجيش السوري من طراز "تي-72".

نظام "سراب" يزيد فاعليته

ويجري تزويد دبابات الجيش السوري بنظام "سراب" منذ عام 2015. وقلل استخدام الجيل الأول لنظام الحماية المعروف باسم "سراب 1" خسائر القوات المسلحة السورية في المدرعات إلى حد كبير. والآن يستخدم الجيش السوري في عملياته ضد الإرهاب في محافظة ادلب الجيل الجديد أو التطوير الأحدث لمنظومة التشويش البصري الإلكتروني المعروفة باسم "سراب 2" و"سراب 3".

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن منظومة "سراب 2" تمت تسميتها، نظرا إلى شكلها المتدلي من فوق برج الدبابة، بـ"بيت زرزور". وتزيد فاعلية "بيت زرزور" ضد الصواريخ شبه الأوتوماتيكية المتحكم فيها في ظروف الرؤية المباشرة مثل "ميتيس" و"كورنيت" و"تاو"، على 80 في المائة.