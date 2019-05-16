تسجيل
15:40 16 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    غواصة روبوتية بوسيدون

    روبوتات مائية سرية...استخدمت في سوريا وقطعت اتصالات المسلحين (صور+فيديو)

    © Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 31

    تم إطلاق أول "بوسيدون" يوم 23 نيسان/أبريل من العام الجاري، وظهرت معلومات عن أنه سيتم إطلاق الحامل الثاني للغواصة المسيرة في ربيع 2020.

    وصف الخبراء إطلاق الغواصة- حاملة "بوسيدون" ب"كابوس الولايات المتحدة"، ويجب أن نفهم أن "بوسيدون" ليست الروبوت القتالي المائي الوحيد في ترسانة سلاح روسيا، يوجد غيرها ونتحدث في هذه المقالة عن بعضها.

    "بوسيدون" — هي غواصة نووية مسيرة، وأعلن الرئيس الروسي عن ظهورها في البحرية الروسية في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، وذكرها الرئيس في العام الماضي وتحدث حينها عن نوع من المركبات المائية المجهولة التي لديها إمكانيات غير محدودة.

    ويذكر أن التلفزيون الروسي كشف "بالصدفة" عنها أثناء قيامه ببث لقطات تصوّر اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع المسؤولين العسكريين عن مشروع صناعي يتضمن إنشاء منظومة الأسلحة المعروفة باسم "ستاتوس 6" في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

    وظهرت في اللقطات على بعض القنوات الروسية صورا لمنظومة "ستاتوس-6" البحرية المتعددة المهام، التي تصنعها شركة التصميم "روبين".

    ووفقا للمعلومات التي وردت بالخبر، فإن المنظومة هي عبارة عن جسم على شكل صاروخ بحري ضخم ذاتي الدفع، مدى إبحاره يصل إلى 10 ألاف كم، وبعمق يصل إلى 1000 متر.

     ووفقا للصور التي عرضت فإن مهمة هذه المنظومة تدمير المواقع الاقتصادية الحيوية لدى العدو على الشريط الساحلي، وإلحاق ضرر مؤكد لمساحات واسعة من البلد عن طريق نشر تلوث إشعاعي، يجعل هذه المساحات غير صالحة للاستخدامات الزراعية والعسكرية والاقتصادية لمدة طويلة.

    طوربيد بوسيدون
    وزارة الدفاع الروسية
    طوربيد "بوسيدون"

    وكوسائل حمل لهذه المنظومة الحربية أشير إلى غواصات نووية من نوع خاص مثل مشروع 90852 "بيلغراد" ومشروع 09851 "خاباروفسك".

    "سكيف"- تم اختبار مشروع "سكيف" الذي تصنعه شركة "روبين" أيضا باستخدام غواصة "ساروف" التي تعمل بالديزل والكهرباء ومشروع "سكيف" مهمته شن ضربات غير متوقعة من أعماق المحيط.

     وهي عبارة عن صاروخ باليستي حديث قادر على الانتظار في عمق البحر أو المحيط وبعد ذلك بعد تلقي الأمر يطلق نفسه بشكل آلي ويدمر الهدف المطلوب. وتم اختبار الصاروخ من غواصة بي-90 "ساروف". وهو قادر على تغيير موقعه قبل إطلاق نفسه، وحتى إذا عرف العدو موقع "سكيف"، فإن الغواصة الحاملة قادرة على الابتعاد عن الموقع لمسافة بعيدة وبعد ذلك "النوم" في عمق البحر.

    غواصة ساروف
    © Photo/ JSCo «PO «Sevmash»
    غواصة "ساروف"

    في المرحلة الأولى تصدر الصواريخ ضجة تشبه صوت عمل محطة الطاقة في الغواصات من أجل إرباك العدو والسماح للغواصة بمغادرة المنطقة وبعد ذلك تصبح في وضع صامت وتحتل موقعها. "وسكيف" قادر على البقاء في العمق لفترة طويلة وهو صامت، وعند تلقي الأوامر يمكن أن يضرب هدف على مسافة تزيد عن 300 كيلومتر.

    يمكن أن يطلق "سكيف" من الأعماق في أي مكان، بما في ذلك في الجوار المباشر للهدف، مما يستبعد عملياً إمكانية تدميره. وهنا تكون الوسائل المضادة للغواصات لدى العدو عاجزة تماما.

    ويعتقد أن روسيا انتهت من العمل على تطوير هذه الغواصات القادرة بمرة واحدة تدمير مجموعة حاملات طائرات العدو، وهي موجودة في سلاح  روسيا، ولكن هذا فقط افتراض ولا يوجد تأكيدات رسمية. فهذه المشاريع ما تزال سرية.

    "غالتيل"- نجحت منظومة الاستطلاع وإزالة الألغام في الاختبارات في المياه الساحلية لسوريا، وفقا لزفيزدا.

    كانت تشارك المنظومة في البحث عن ذخائر غير منفجرة وحماية منطقة المياه في منطقة ميناء طرطوس، وبفضل هذا الروبوت المائي لأول مرة تم إنشاء خريطة مفصلة للعمق عند شواطئ البحر المتوسط في سوريا.

    وفي نفس الوقت تستطيع "غالتيل" رصد أي جسم يبجر أو موجود في قاع البحر من الغواصين المخربين إلى علبة الكبريت.

    وتتكون المنظومة من مركبة مائية غير مأهولة يتم التحكم فيها عن بعد وغواصتين نوويتين غير مأهولتين قادرة على الإبحار بنفسها مدة 24 ساعة ومدى إبحارها 100 كيلومتر، وتستطيع خلال 12 ساعة إجراء مسح لمساحة 4 كيلومترات مربعة تحت الماء. وتتحرك على مسارات مختلفة وتخطي العوائق تحت الماء من تلقاء نفسها.

    ومن المحتمل أن يكون "بوسيدون" و"سكيف" و"غالتيل" وروبوتات مائية أخرى جزء لمشروع واحد.

    وتعتبر الغواصات الصغيرة من أكثر الغواصات الروسية سرية ويعتقد أنها قادرة على قطع الاتصالات تحت الماء، وأنها استخدمت قبل العملية في حلب وقطعت اتصالات المسلحين، وفقا لصحيفة فزغلياد الروسية.

    انظر أيضا:

    إطلاق ثاني غواصة حاملة "بوسيدون"
    إنزال أول غواصة روسية مسيرة بنظام "بوسيدون" إلى البحر
    أحدث غواصة "غالتيل" تحمي القواعد البحرية الروسية في سوريا (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    بوسيدون, سلاح روسيا, طرطوس, حلب, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسؤولة في محطة مترو ماياكوفسكايا، موسكو 1980
    "قصور تحت الأرض": مترو موسكو يحتفل بعامه الـ 84
    هل من زر إعادة تشغيل جديد في العلاقات الروسية الأمريكية؟
    هل من "زر إعادة تشغيل" جديد في العلاقات الروسية الأمريكية
    حاملة الطائارات الأمريكية أبراهام لنكولن
    حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك