أسطول روسي مستعد للردع النووي

يعد أسطول المحيط الهادئ جزءا لا يتجزأ من القوات البحرية الروسية ككل ووسيلة لضمان الأمن العسكري الروسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تاريخ أسطول المحيط الهادئ

وقد تأسس أسطول المحيط الهادئ، يوم 10 أيار/مايو من عام 1731 لحماية أراضي الشرق الأقصى من الإمبراطورية الروسية وطرق التجارة البحرية. وكان حينها يحمل اسم "أسطول سيبيريا العسكري". وتم خلال الحرب العالمية الأولى، في الفترة ما بين 1914-1918، نقل جزء من سفن الأسطول إلى أساطيل أخرى. وكانت السفن المتبقية ترافق قوافل النقل مع الإمدادات العسكرية في طريقها من الولايات المتحدة إلى فلاديفوستوك. وشاركت سفن أسطول سيبيريا العسكري في القتال في الساحات البحرية الشمالي والمتوسطة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على صواريخ "بال"

وساهمت الحرب الأهلية، في الفترة ما بين 1918-1922، بوضع نهاية الأسطول، إذ تم نقل بعض السفن إلى الخارج ولم يعد الجزء المتبقي صالحا للاستعمال بسبب انهيار قاعدة الصناعة والإصلاح.

ولكن خلال سنوات استعادة قوة الاقتصاد الوطني، بحلول عام 1932، تم استعادة جميع السفن القتالية القيمة في الأسطول وتحديثها جزئيا. وتم البدء ببناء سفن جديدة ومعدات عسكرية. وتم تغيير اسم الأسطول، يوم 11 كانون الثاني/يناير من عام 1933، ليصبح أسطول المحيط الهادئ.

كما كان عام 1933 هاما في تاريخ الأسطول، إذ حصل على أول غواصة محلية الصنع. كما حصل الأسطول في عام 1936 على أول مدمرات وكاسحات ألغام جديدة عالية السرعية وغواصات متوسطة الحجم، المميزة بأسلحة أكثر قوة وآليات أكثر تطورا.

وكان أسطول المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، في الفترة ما بين 1941-1945، يحرس الحدود البحرية في الشرق الأقصى ويساعد الجبهات والأساطيل الأخرى.

ويركز الأسطول في السنوات الأخيرة على الحملات الخارجية في مناطق مختلفة من المحيط. كما تعمل سفن أسطول المحيط الهادئ منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2008، على ضمان سلامة الملاحة في منطقة خليج عدن.

تشكيل أسطول المحيط الهادئ

ويضم أسطول المحيط الهادئ غواصات استراتيجية ونووية متعددة المهام وغواصات تعمل على الديزل وسفن لتنفيذ العمليات في المحيط والمناطق البحرية القريبة والطيران المضاد للغواصات والمقاتلات ووحدات الثوات البرية والساحلية.

الطراد "فارياغ"

© Sputnik . Vitaly Ankov أسطول المحيط الهادئ يحصل على سفينة "حرب النجوم"

تم إنزال طراد " فارياغ "، يوم 27 تموز/يوليو من عام 1982. وتم اعتماده في القوات البحرية الروسية، يوم 25 كانون الأول/ديسمبر من عام 1989.

ويعتبر طراد "فارياغ" السفينة الرئيسية في أسطول المحيط الهادئ. يبلغ حجم الإزاحة للطراد نحو 11.3 طن، فيما طوله 186 مترا وعرضه 21 مترا. وتشكل قدرته 90 ألف حصان. وتصل سرعته إلى 32 عقدة. ويتمكن من قطع مسافة 7 آلاف ميل. ويشكل عدد أفراد الطاقم 680 شخصا.

ويمتلك الطراد 16 قاذفة لمنظومة "فولكان" و8 منظومات دفاع جوي من طراز "فورت" ومنظومتين من طراز "أوسا"، إضافة إلى قاذفات "أك-130" بعيار 130 ملم و"أك-630" والطوربيدات والقنابل النفاثة من طراز "آر بي أو-6000".

المدمرة "بيستري"

تم اعتمادها من قبل القوات البحرية الروسية، يوم 30 أيلول/سبتمبر من عام 1989. ويبلغ حجم إزاحة المدمرة 6500 طن. ويشكل طولها 156 مترا وعرضها 17 مترا. وتصل قدرتها إلى 100 ألف حصان. وتبحر بسرعة 32 عقدة وتقطع مسافة 4500 ميل. ويبلغ عدد أفراد الطاقم 296 شخصا.

وقد تم تزويد المدمرة بالصواريخ المجنحة المضادة للسفن، التي تفوق سرعة الصوت "موسكيت" ومنظومة الدفاع الجوي "أوراغان" ومدفعية "أك-130" و"أك-630" و4 طوربيدات بعيار 533 ملم ومروحية من طراز "كا-27".

سفينة "أدميرال تريبوتس" الكبيرة

تم إنزال "الأدميرال تريبوتس"، يوم 26 آذار/مارس من عام 1983. واعتمد من قبل القوات البحرية، يوم 18 شباط/فبراير. وينفذ رحلة طويلة في موانئ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، منذ 1 نيسان/أبريل من عام 2019. وسيشارك في المناورات الروسية الصينية "التفاعل البحري-2019".

وتتميز السفينة بحجم إزاحة 7480 طن. ويبلغ طولها 163 مترا وعرضها 19 مترا. وتصل سرعتها إلى 29.5 عقدة. ويتألف الطاقم من 293 شخصا و35 ضابطا.

وتحمل السفينة على متنها رادار "فريغات" ومدفعية من طراز "أك-100" و"أك-630" و"كا إم-21"، كما تم تزويدها بمنظومة صواريخ "كينجال" ومروحيتين من طراز "كا-27".

سفينة "أدميرال فينوغرادوف" الكبيرة

انضمت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال فينوغرادوف" إلى أسطول المحيط الهادئ، يوم 1 أيار/مايو من عام 1989.

وقد تم تسليحها بمدفعين من طراز "أك-100" بعيار 100 ملم وآخرين من طراز "كا إم-21" بعيار 30 ملم، إضافة إلى منظومة الصواريخ "كينجال" والقنابل النفاثة من طراز "آر بي أو-6000" ومروحيتين من طراز "كا-27".

سفينة "أدميرال بانتيلييف"

تم اعتمادها من قبل القوات البحرية الروسية، يوم 1 أيار/مايو من عام 1992. ويبلغ حجم إزاحة السفينة المضادة للغواصات 7480 طن. ويشكل طولها 163 مترا وعرضها 19 مترا. وتصل قدرتها إلى 80 ألف حصان. وتبحر بسرعة 29.5 عقدة وتقطع مسافة 6882 ميل. ويبلغ عدد أفراد الطاقم 293 شخصا.

وقد تم تزويد السفينة بالصواريخ الطوربيدية من طراز "راستروب" ومدفعية "أك-100" و"أك-630إم" ومنظومة "كينجال" والقنابل النفاثة من طراز "آر بي أو-6000" ومروحيتي "كا-27".

طراد "سوفيرشيني"

تحمل هذه السفينة على متنها أسلحة مضادة للسفن وللغواصات قوية، وهي قادرة على تنفيذ مهام مختلفة في المناطق البحرية القريبة. وقد تم اعتماد الطراد في القوات المسلحة، يوم 20 تموز/يوليو من عام 2018.

ويبلغ حجم إزاحة الطراد 2220 طن. ويشكل طوله 104.5 مترا وعرضه 13 مترا. وتصل قدرته إلى 23320 حصان. ويبحر بسرعة 27 عقدة ويقطع مسافة 3500-4000 ميل. ويبلغ عدد أفراد الطاقم 99 شخصا.

الطراد "غرومكي"

حصل أسطول المحيط الهادئ الروسي، يوم 25 كانون الأول/ديسمبر من عام، على الطراد "غرومكي" من مشروع 20380.

ويبلغ طول الطراد 104.5 مترا وعرضه 13 مترا. وتشكل حمولته 2200 طن. وتصل سرعته إلى 27 عقدة. وهو مزود برادارات "بال-إن" و"فوركي-2" و"مونومينت-أ" و"زاريا-2"، إضافة إلى وسائل الحرب الإلكترونية "سيغما-20380" و"تي كا-25-2" ومدفعية "أ أو أ-190" وصواريخ "أوران" المجنحة" ومنظومة الدفاع الجوي "ريدوت" ومروحية "كا-27".

#Видео Новейший корвет #Громкий в ходе госиспытаний впервые выполнил стрельбу крылатой ракетой #Уран по морской цели. Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 км от места пуска https://t.co/ha6VGTIZYg #ТихоокеанскийФлот #Корвет #Госиспытания pic.twitter.com/JcDl0qQEg1 — Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2018

​غواصة "ريزان"

تعمل غواصة "ريزان" بالطاقة النووية وتحمل صواريخ ذات رؤوس نووية. وتم اعتماد في القوات البحرية، يوم 19 كانون الثاني/نياير من عام 1982. وهي من مشورع "كالمار". ويبلغ حجم إزاحتها المائية 10600 طن. وطولها 155 متر وعرضها 11.7 مترا.

ونالت غواصة "ريازان" شهرة عالمية في عام 1995، بعدما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإطلاق صاروخ "فولنا"، الذي قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر خلال 20 دقيقة.

غواصة "ألكسندر نيفسكي"

تم تسليم غواصة "ألكسندر نيفسكي" للقوات البحرية في أواخر عام 2013. ويبلغ حجم إزاحتها المائية 14720 طن. وطولها 170 متر وعرضها 13.5 مترا. وتم تجهيزها بـ16 صاروخ "بولافا".

وتكمن المهام الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ في الحفاظ على القوى النووية الاستراتيجية البحرية في الاستعداد الدائم لصالح الردع النووي وحماية المنطقة الاقتصادية ومناطق النشاط الانتاجي وضمان سلامة الملاحة.