الولايات المتحدة توجه سفنا عسكرية إضافية الى الخليج

قامت القيادة العسكرية البحرية للولايات المتحدة بإدخال المزيد من السفن العسكرية إلى الخليج لدعم ومساندة مهام حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في المنطقة.

© AP Photo / مقاتلات أمريكية تتحرك في سماء الخليج لـ"ردع" إيران

وذكر موقع أخبار البحرية الأمريكية " usni " الأمريكي أن مدمرتين من نوع "أرلي بورك" و"ماكفول" بالإضافة إلى" غونزاليس" التي تحمل صواريخ من نوع توماهوك دخلت مياه الخليج.

كما أشار الموقع عن وجود سفن أمريكية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة بالقرب من مدخل الخليج ومن بينها سفينة هبوط عالمية "Kearsarge" والتي تحمل على متنها بين 20 و30 طائرة ومروحية، بما في ذلك أحدث قاذفات مقاتلة من الجيل الخامس F-35B.

وأضاف الموقع عن وجود بعض السفن الأمريكية على سواحل سلطنة عمان ومن أبرزها حاملة طائرات من طراز Nimitz Abraham Lincoln ، والتي تحمل على متنها حوالي 90 طائرة وهليكوبتر.

وقال المكتب الصحفي للبحرية الأمريكية، في وقت سابق، إن المجموعة تضم طراد الصواريخ "ليت جلف" والفرقاطة "منديز نونيز" والمدمرة "بينبريدج".