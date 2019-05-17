الولايات المتحدة توجه سفنا عسكرية إضافية الى الخليج

كما أشار الموقع عن وجود سفن أمريكية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة بالقرب من مدخل الخليج ومن بينها سفينة هبوط عالمية "Kearsarge" والتي تحمل على متنها بين 20 و30 طائرة ومروحية، بما في ذلك أحدث قاذفات مقاتلة من الجيل الخامس F-35B.
وأضاف الموقع عن وجود بعض السفن الأمريكية على سواحل سلطنة عمان ومن أبرزها حاملة طائرات من طراز Nimitz Abraham Lincoln ، والتي تحمل على متنها حوالي 90 طائرة وهليكوبتر.
وقال المكتب الصحفي للبحرية الأمريكية، في وقت سابق، إن المجموعة تضم طراد الصواريخ "ليت جلف" والفرقاطة "منديز نونيز" والمدمرة "بينبريدج".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)