"بانتسير-إس1إم" الجديد يتمكن من تدمير مختلف الطائرات المسيرة

حصل نظام الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي المحدث "بانتسير-إس1إم" على قدرة ضرب مختلف أنواع الطائرات المسيرة بشكل فعال، وذلك بناء على الخبرة المكتسبة في سوريا.

وقد نقلت وسائل الإعلام الروسية عن نائب مدير شركة "الأنظمة العالية الدقة" الروسية سيرغي ميخائيلوف أن "الشيء الرئيسي هو توسيع أنواع الأهداف المستهدفة بشكل كبير، بعد أخذ نتائج الأحداث السورية بالاعتبار. إذ تم إجراء التعديلات اللازمة. ويمكننا الآن التعامل بشكل أكثر فعالية مع جميع الطائرات المسيرة".

كما زاد مدى النظام إلى 30 كم، بفضل الصاروخ الجديد. وأوضح ميخائيلوف "تمت زيادة المدى إلى 30 كم بفضل إدخال صاروخ جديد. وبناء على ذلك، سيكون نوعان من الصواريخ: وهي الصواريخ قصيرة وطويلة المدى".

وأشار ميخائيلوف أن النظام الجديد مصمم للسوق الخارجية. ويخضع "بانتسير-إس1إم" للمراحل النهائية للاختبارات الأولية في أحد حقول الرمي الروسية.

ومن الجدير بالذكر أن الإرهابيين في سوريا حاولوا مهاجمة قاعدة حميميم الروسية باستخدام الطائرات المسيرة عدة مرات، إضافة عن إطلاق الصواريخ تجاهها. وتغطي أنظمة "بانتسير-إس1" القاعدة، التي أظهرت كفاءة عالية في اعتراض هذه التهديدات، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقد صممت أنظمة "بانتسير" للدفاع القصير المدى عن المنشآت المدنية والعسكرية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى. أما للجيش الروسي، فيتم تطوير نظام "بانتسير-إس إم".