لأول مرة منذ عام 1974... طلقات خارقة للدروع لأسلحة القنص الروسية

© Sputnik . Pavel Lisitsin أسلحة روسية جديدة تعتمد في عام 2019

موسكو- سبوتنيك . وقال المدير العام للمعهد ألبرت باكوف: "الآن، على سبيل المثال، نقوم بتصميم طلقة جديدة عيار.338 "أبوا ماغنوم" (طلقة قنص تخصص للرمي على مدى كبير وتستخدم لممارسة هواية الصيد والرمي الرياضي). هذا العمل لم نقم به منذ عام 1974 لعدم وضع مهام لتصميم طلقات جديدة".

وأضاف باكوف، أن تنفيذ هذه المهمة يحتاج إلى صناعة معدات إنتاج وتصميم أنواع مختلفة من البارود والكبسولات وما إلى ذلك، موضحا أن "هناك مهمة أخرى تمحور حول تطوير طلقة عيار 39х7.62 مم. يجب علينا القيام بدراسة إمكانيات تطويرها.

إلى ذلك، أفاد كبير مصممي المعهد إيغور نيكراسوف، بوجود نوعين جديدين من الطلقات (عيار 5.45 مم) يتمتعان بإمكانيات عالية لاختراق الدروع ودقة الإصابة تم تصميمهما في إطار دراسة تحمل اسم "راتنيك".

إضافة إلى ذلك تم تنفيذ دراسة تحمل اسم "أفيرس" لتصميم طلقات جديدة عيار 12.7 مم قادرة على إشعال الوقود الثقيل.