طائرة مسيرة أمريكية تحلق قرب حدود البحر الأسود الروسية لمدة 5 ساعات

وأفادت موارد الطيران الغربية أن الطائرة المسيرة البعيدة المدى أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية، الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية.
وكانت "آر كيو-4بي غلوبال هوك" تقترب في بعض الأحيان من سواحل روسيا على مسافة 35-45 كم. وجرى التحليق على ارتفاع 15 ألف متر، فوق المياه الدولية للبحر الأسود.
وقد أجرت 21 طائرة مسيرة استطلاعات على حدود روسيا خلال الأسبوع.
واضطرت المقاتلات الروسية للانطلاق 6 مرات لاعتراض أي انتهاكات للحدود، إلا أن الطائرات الاستطلاعية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.
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