سلاح مخيف في الخليج... تقارير استخباراتية ترعب الجيش الأمريكي

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن تهديد خطير لقواتها وسفنها الحربية في الخليج، مشيرة إلى أن إيران يمكنها تنفيذ هجمات خطيرة من البحر.

© AFP 2019 / Atta Kenare الخليج على حافة حرب كبرى... 5 أسلحة إيرانية للانتقام من إسرائيل

ذكرت ذلك شبكة " إيه بي سي نيوز " الأمريكية، في تقرير، قالت فيه إن زوارق حربية إيرانية تحمل صواريخ باليستية، تم رصدها في مياه الخليج.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحدث عن تلك الزوارق، أمس الخميس 16 مايو / آيار، دون أن توضح تفاصيل تلك الصواريخ.

لكن شبكة "إيه بي سي نيوز"، أوضحت أن الصواريخ، التي تم رصدها على متن الزوارق الصغيرة، هي صواريخ "كروز"، يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات على مواقع برية في سوريا والعراق، أو حتى على السفن الحربية في الخليج.

ولفتت الشبكة إلى قول مسؤول أمريكي أن تلك الزوارق الصاروخية تمثل تهديدا للسفن الحربية الأمريكية وسفن حلفاء أمريكا في المنطقة، مشيرا إلى أن رصدها كان من بين الأسباب، التي دعت واشنطن إلى سرعة إرسال حاملة الطائرات الحربية "أبراهام لنكولن" والقوة الحربية المرافقة لها إلى الشرق الأوسط.

Images of missiles at sea set off US debate over Iran threat | The New Daily https://t.co/RV8rVw2rig.(Time to STOP and wipe the TERRORIST US Government from this WORLD. Enough is enough. — 724098 (@44ELtuWyeXLA9by) May 17, 2019

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين آخرين، قولهم إن الصواريخ تم رصدها على متن قوارب إيرانية صغيرة تحمل اسم "داو" في المياه الإيرانية عند مدينة تشابهار الإيرانية، بينما قال مسؤول آخر إن نوع الصواريخ، التي تم رصدها غير معروف بالتحديد.

US photos showed cruise missiles on Iranian boats https://t.co/3mbA4vP7gI pic.twitter.com/0VdfW8gT1w — Abc News Breakin (@AbcBreakin) May 17, 2019

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز، إذا تم منعها من تصدير نفطها إلى العالم، وفقا للعقوبات الأمريكية، التي تم فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

#News via #NYTimes "Iran Threat Debate Is Set Off by Images of Missiles at Sea" by JULIAN E. BARNES, ERIC SCHMITT, NICHOLAS FANDOS and EDWARD WONG https://t.co/fjP3T8zmae pic.twitter.com/fXgQf0Y0sx — VotarEsNuestroDeber (@VotarEsUnDeber) May 17, 2019

ورغم حجم القوة الهائلة، التي تملكها حاملة الطائرات الأمريكية، إلا أن وجودها في مياه الخليج، يجعلها أقل قدرة على المناورة، ويهدد بإمكانية استهدافها من قبل القوات البحرية الإيرانية، أو بوابل من الصواريخ الساحلية.

U.S. officials say they have pictures of Iranian boats carrying short-range ballistic missiles, normally based on land, operating in and out of the Port of Chabahar, as if they were being readied for deployment https://t.co/4heF5koUNf pic.twitter.com/uk9Ij35DdL — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 16, 2019

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على "فيسبوك"، الخميس 9 مايو، إن الهدف من إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها، إضافة إلى وجود قاذفات "بي 52" الأمريكية في قاعدة العديد في قطر، هدفها حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفاء أمريكا في المنطقة.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.