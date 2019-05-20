أسطول المحيط الهادئ يحصل على ثلاث حاملات لصواريخ "كاليبر"

أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ، الأميرال سيرغي أفاكيانتس، أن الأسطول سيحصل في هذا العام على سفينتين حربيتين، بالإضافة إلى غواصة من المشروع 636، مجهزة بالصواريخ المجنحة "كاليبر".

وقال قائد الأسطول: "نتوقع أيضًا أن نستلم هذا العام أول سفينتين حربيتين مزودتين بأحدث صواريخ كروز "كاليبر". من أجل تلبية احتياجات الأسطول، يتم بناء ست غواصات كبيرة تعمل بالديزل من مشروع 636، والتي، بالإضافة إلى أسلحة الطوربيد، ستحصل على إمكانية ضرب أهداف بحرية وبرية بصواريخ كروز من سلسلة "كاليبر-بي ل". ونتوقع أن نحصل على أول غواصة في هذا العام".

© Sputnik . Nikolai Protopopov لأول مرة...اختبار طراد "غريمياشي" في بحر البلطيق

وأضاف أن الطراد الحديث من المشرع الجديد "غريمياشي" سيدخل خدمة الأسطول أيضا.

وقال أفاكيانتس: "السفينة لا تحمل فقط الصواريخ المجنحة "كاليبر"، ولكنها مسلحة مثل الطرادات من مشروع 20380، بمنظومة الدفاع الجوي الحديثة "ريدوت"، وفيها أسلحة مضادة للغواصات خطيرة".

وفي وقت سابق، أعلن أن السفينة تخضع لاختبارات المصنع للسير.

وأفادت التقارير أيضًا أنه بحلول نهاية عام 2019، سيتم تعزيز طاقم اللواء لحماية المنطقة المائية للقوات والقوات في شمال شرق روسيا بواسطة سفينة الصواريخ الصغيرة التي تم تحديثها.

وأشار قائد الأسطول إلى إن السفينة ستسلح بـ 16 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز "أوران".

ولفت أفاكيانتس الانتباه في وقت سابق إلى أن تحديث السفن في المرحلة النهائية.

"كاليبر"- صواريخ روسية مجنحة، يمكن استخدامها لضرب الأهداف الأرضية والسفن والغواصات.