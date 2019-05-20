تسجيل
16:52 20 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    مقاتلة سو-57

    الأفواج الجوية من الجيل الخامس تغطي الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 15 أيار/مايو، عن قرار شراء 76 مقاتلة من طراز "سو-57" بحلول عام 2027، بدلا من الـ15 مقاتلة، التي كانت تنوي الإدارة العسكرية شراءها سابقا.

    وتكمن الحاجة في شراء الطائرات الجديدة إلى عزم الولايات المتحدة في العقد القادم لتزويد حلفائها في أوروبا بمقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"، الأمر الذي قد يغير ميزان القوى، ليس في صالح روسيا. وهنا تلعب مقاتلات "سو-57" دورا كبيرا.

    ومع ذلك، فإن كلمة "التكافؤ" يجب ألا تؤخذ بعين الاعتبار عند مقارنة القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية لحلف الناتو، إذ تملك بلدان الناتو آلاف المقاتلات ضد مئات المقاتلات الروسية. ولن تتمكن 76 مقاتلة من طراز "سو-57" وحدها من تغيير ميزان القوى بين روسيا وحلف الناتو، ولكن إذا أخذنا دور هذه الطائرات كجزء من سلاح الجو، فهي قادرة على زيادة القدرات القتالية لمجموعة الطيران الحالية.

    كما أن العقيدة العسكرية الروسية الحديثة لا تحدد مهام ضمان وجود عسكرية عالمي، فإن العقيدة العسكرية الروسية دفاعية في المقام الأول. وتشمل إضافة إلى "سو-57"، مقاتلات الجيل الرابع، وتعتمد على قوات الدعم المناسبة، اعتبارا من البنية التحتية الأرضية وانتهاء بالطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وكل ذلك يمكن أن يساعد على التفوق على العدو.

    ويبدو معدل الإنتاج المقترح لطائرة "سو-57"، الذي يتضمن تصنيع 76 طائرة خلال 9 سنوات، واقعيا. وهذا يعني حصول القوات الروسية سنويا على 8-9 مقاتلات، ابتداء من عام 2020.

    كما أن الميزانية العسكرية لروسيا قادرة على تحمل إنفاق مبلغ 160-170 مليار روبل، اللازم لإنتاج 76 مقاتلة خلال 9 سنوات، وتبدو الاستثمارات السنوية لهذا البرنامج متواضعة للغاية.

    وبالطبع فإن الطائرات ستعتمد لدى القوات الجوية بشكل تدريجي. ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار إخراج الأجيال السابقة من الخدمة. فعلى سبيل المثال، من المقرر إخراج قاذفات "سو-24" من الخدمة بحلول عام 2020، الأمر الذي سيزيد الحمل في الطائرات المتبقية.

    ويكمن العامل الثاني في المتطلبات المكيفة مبدأيا للمقاتلة "سو-57"، التي سيتم إنتاجها بشكل تسلسلي، التي سيتم تزويدها بمحركات الجيل السابق. أما محرك المرحلة الثانية، الذي سيوفر للمقاتلة الانطلاق بسرعة تفوق سرعة الصوت، سيكون جاهزا بحلول عام 2023. وستبدأ بعد ذلك عمليات تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات جديدة.

    وبالتالي فإن برنامج الشراء واسع النطاق لمقاتلات "سو-57" يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ما سيرفع سلاح الجو الروسي إلى مستوى جديد.

    ومن المرجح أن يتم إنشاء الأفواج الجوية من الجيل الخامس لتغطية الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية في شرق وجنوب غرب وشمال غرب البلاد.

    المقاتلة الروسية سو-57
    © Sputnik /
    المقاتلة الروسية "سو-57"

    انظر أيضا:

    جوارب ترامب الطريفة" وطائرات "سو-57" ترافق بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    روسيا تعلن استعدادها لتزويد تركيا بـ"سو-57"
    الجيش التركي يصف "سو-57" بالبديل الأفضل لـ"إف-35"
    الكلمات الدلالية:
    سو-57, الناتو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء شريريتا جينيسن على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ72
    نجمات السجادة الحمراء في مهرجان كان
    غوغل تضرب هواوي فهل ترضخ الأخيرة
    "غوغل" تضرب "هواوي" فهل ترضخ الأخيرة
    أخطر 7 صواريخ إيرانية
    أخطر 7 صواريخ إيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك