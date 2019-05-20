الأفواج الجوية من الجيل الخامس تغطي الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 15 أيار/مايو، عن قرار شراء 76 مقاتلة من طراز "سو-57" بحلول عام 2027، بدلا من الـ15 مقاتلة، التي كانت تنوي الإدارة العسكرية شراءها سابقا.

وتكمن الحاجة في شراء الطائرات الجديدة إلى عزم الولايات المتحدة في العقد القادم لتزويد حلفائها في أوروبا بمقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"، الأمر الذي قد يغير ميزان القوى، ليس في صالح روسيا. وهنا تلعب مقاتلات "سو-57" دورا كبيرا.

ومع ذلك، فإن كلمة "التكافؤ" يجب ألا تؤخذ بعين الاعتبار عند مقارنة القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية لحلف الناتو، إذ تملك بلدان الناتو آلاف المقاتلات ضد مئات المقاتلات الروسية. ولن تتمكن 76 مقاتلة من طراز "سو-57" وحدها من تغيير ميزان القوى بين روسيا وحلف الناتو، ولكن إذا أخذنا دور هذه الطائرات كجزء من سلاح الجو، فهي قادرة على زيادة القدرات القتالية لمجموعة الطيران الحالية.

كما أن العقيدة العسكرية الروسية الحديثة لا تحدد مهام ضمان وجود عسكرية عالمي، فإن العقيدة العسكرية الروسية دفاعية في المقام الأول. وتشمل إضافة إلى "سو-57"، مقاتلات الجيل الرابع، وتعتمد على قوات الدعم المناسبة، اعتبارا من البنية التحتية الأرضية وانتهاء بالطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وكل ذلك يمكن أن يساعد على التفوق على العدو.

ويبدو معدل الإنتاج المقترح لطائرة "سو-57"، الذي يتضمن تصنيع 76 طائرة خلال 9 سنوات، واقعيا. وهذا يعني حصول القوات الروسية سنويا على 8-9 مقاتلات، ابتداء من عام 2020.

كما أن الميزانية العسكرية لروسيا قادرة على تحمل إنفاق مبلغ 160-170 مليار روبل، اللازم لإنتاج 76 مقاتلة خلال 9 سنوات، وتبدو الاستثمارات السنوية لهذا البرنامج متواضعة للغاية.

وبالطبع فإن الطائرات ستعتمد لدى القوات الجوية بشكل تدريجي. ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار إخراج الأجيال السابقة من الخدمة. فعلى سبيل المثال، من المقرر إخراج قاذفات "سو-24" من الخدمة بحلول عام 2020، الأمر الذي سيزيد الحمل في الطائرات المتبقية.

ويكمن العامل الثاني في المتطلبات المكيفة مبدأيا للمقاتلة "سو-57"، التي سيتم إنتاجها بشكل تسلسلي، التي سيتم تزويدها بمحركات الجيل السابق. أما محرك المرحلة الثانية، الذي سيوفر للمقاتلة الانطلاق بسرعة تفوق سرعة الصوت، سيكون جاهزا بحلول عام 2023. وستبدأ بعد ذلك عمليات تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات جديدة.

وبالتالي فإن برنامج الشراء واسع النطاق لمقاتلات "سو-57" يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ما سيرفع سلاح الجو الروسي إلى مستوى جديد.

ومن المرجح أن يتم إنشاء الأفواج الجوية من الجيل الخامس لتغطية الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية في شرق وجنوب غرب وشمال غرب البلاد.