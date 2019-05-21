مناورات بين عسكريي سوريا وروسيا في الجولان

وأجراها عسكريون سوريون وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بحضور فلاديمير إيفانوفسكي، رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية.

وتتواجد الشرطة العسكرية الروسية في منطقة مرتفعات الجولان السورية منذ عام 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة المتطرفين.

وقامت الشرطة العسكرية الروسية بإصلاح الدمار الذي خلفه المتطرفون خصوصا في قطاع الكهرباء والماء. وحسب معلومات السلطة المحلية فإن المتطرفين دمروا 45 في المائة من شبكة الكهرباء وحوالي نصف مرافق إمداد المنطقة بالماء.

كما أن الشرطة العسكرية الروسية هيأت الظروف المناسبة لعودة القوات الأممية لحفظ السلام إلى الجولان.

وقال فلاديمير ايفانوفسكي للصحفيين في وقت سابق، إن الشرطة العسكرية الروسية متواجدة الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط برافو، على الجانب السوري الشرقي، حيث تم إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي.

وأضاف: "هيأنا الظروف حتى تتمكن القوات الأممية من نشر نقاطها والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمعلقة منذ 2013 على خط برافو".