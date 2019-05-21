قاعدة عسكرية روسية في طور الانتهاء بالقطب الشمالي

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، بأن قاعدة لتشكيل الدفاع الجوي التابع لأسطول بحر الشمال في منطقة القطب الشمالي ستكون جاهزة للاستخدام خلال هذا العام.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation واشنطن قلقة من التعاون الروسي الصيني في منطقة القطب الشمالي

وفي هذا الصدد قال نائب وزير الدفاع الروسي لصحيفة " أرغومنتي إي فاكتي " الروسية: "نخطط هذا العام لاستكمال عملية بناء معسكر لضباط وأفراد تشكيل الدفاع الجوي التابع لأسطول بحر الشمال الروسي في بلدة تيكسي".

ويذكر في هذا الصدد أنه سيتم ربط وحدات هذا التجمع السكاني بعضها مع بعض بممرات مغطاة كي لا يضطر أحد لمغادرة التجمع من أجل الانتقال بين وحدة وأخرى في ظروف طقس القطب الشمالي القاسية جدا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن تبني استراتيجية تطوير القطب الشمالي الروسي حتى عام 2035.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة سيتم ضم بحلول 2035 كاسحات جليد، بما في ذلك 9 كاسحات نووية.