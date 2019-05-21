طيار يتحدث عن أهم المزايا للمقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس

أقر طيار الاختبار، الكولونيل سيرجي بوجدان، الذي أتقن الطيران على 57 نوعًا مختلفًا من الطائرات، أن الطائرة من طراز "سو-57" هي أفضل طائرة عرفها.

ونقل موقع " زفزدا " الروسي كلام الطيار "أن المقاتلة "سو-57" تفوق جميع الطائرات الحالية للجيل الرابع والجيل 4+ في العديد من الخصائص، وتمتلك كل ما هو ضروري للمعارك الحديثة".

وأضاف أن الطائرة تمتلك تقنية التخفي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسلحة الحديثة. وفي الوقت نفسه فإنها تتمتع بجميع الخصائص والمزايا الرئيسية، بل تتفوق في بعض النواحي على المقاتلات الأخرى من حيث القدرة على المناورة، والأداء أثناء الطيران.

والجدير بالذكر أن "سو-57" هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010. وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائر،ة يجب تسليمها إلى القوات الجوية- الفضائية الروسية في 2019.