أسطول بحر قزوين طائرات مسيرة وسفن على وسائد هوائية

قال قائد أسطول بحر قزوين سيرغي بينتشوك، إن الأسطول سيحصل على سفن هجومية على وسائد هوائية بحلول عام 2023.

فقد صرح قائد الأسطول: "نعتزم، بحلول عام 2023، الحصول على سفن هجومية برمائية على وسادة هوائية لفوج مشاة البحرية، وذلك بهدف اعتراض الاعتداءات البرمائية".

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كما سيحصل أسطول بحر قزوين على طائرات مسيرة بعيدة المدى لاستهداف السفن الحربية.

وأضاف بينتشوك: "لقد تلقينا عددا من أنظمة الطائرات المسيرة التكتيكية لمشاة البحرية. والحديث هنا يدور حول الطائرات من طراز "إليرون" و"أورلان". وسنعتمد مستقبلا الطائرات المسيرة البعيدة المدى من أجل تزويد الأسطول ببيانات استطلاع لإصدار الأوامر لسفننا الهجومية".

وسيعتمد الأسطول، في نهاية العام الجاري، منظومة صواريخ "بال" لتكون جزءا من الوحدات الساحلية في قوات أسطول بحر قزوين.

فقد أكد أن الأسطول سيحصل هذا العام على منظومة "بال". ويخطط الأسطول لتشكيل وحدة وتدريب عناصر للتعامل مع المنظومة، مشيرا إلى أن هذا عمل كبير يجب أن ينتهي بحلول كانون الأول/ديسمبر.

وصممت منظومة "بال" الساحلية للتحكم بالوضع في المياه الإقليمية والمضائق وحماية البنية التحتية للمناطق الساحلية ومنع عمليات إنزال العدو.