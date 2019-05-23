الدفاع الروسية: تطوير الطائرة دون طيار "أوخوتنيك" ينتهي قريبا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمل على تطوير الطائرة دون طيار "أوخوتنيك" من أهم الأولويات.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسيي كريفوروتشكو، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية: "في المستقبل القريب نتوقع الانتهاء من العمل. هذا سيستغرق بعض الوقت، ولكن هذا أحد الأولويات".

وأشار إلى أن الميزة الرئيسية للطائرة دون طيار هي الحفاظ على حياة الجنود.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مطول، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إن الطائرات دون طيار الهجومية والاستطلاعية والمتوسطة المدى ستدخل خدمة الجيش في 2019. وفي وقت سابق أعلن عن أن الرحلة الأولى لـ"أخوتنيك" ستكون في وقت قريب.

يذكر أن وزن إقلاع الطائرة دون طيار حوالي 20 طنا ويصممها مكتب سوخوي. تم بناء الطائرة وفقًا لمخطط "الجناح الطائر"، ولا تراها الرادارات وموحدة مع الطائرة من طراز "سو-57" من الجيل الخامس في عدد من الأنظمة. ويشارك نموذج الطائرة الثالث من المقاتلة في اختبار الطائرة دون طيار — على وجه الخصوص، يجري اختبار معدات الاتصالات من على متن طائرة "سو-57". من المفترض أن ترافق "أوخوتنيك" المقاتلة في الجو، وتحذر الطيار من التهديدات والأهداف غير المكشوفة، وتوجه ضربة بأمر منه.

وستكون الطائرة قادرة على استخدام أسلحة عالية الدقة مختلفة. وسرعتها القصوى أكثر من 1000 كم في الساعة.

وستستطيع طائرة "أوخوتنيك" التحليق في الجو لفترة طويلة وإجراء رحلات لمسافات طويلة، ومن المتوقع أن تكون أول رحلة لطائرة "أوخوتنيك" في عام 2019.