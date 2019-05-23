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13:24 23 مايو/ أيار 2019
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    راجمة الصواريخ تورنادو-إس

    المنظومة الروسية الجديدة "تورنادو-إس"...إمكانياتها وميزاتها (فيديو)

    © Photo / JSC "NPO" Alloy
    رصد عسكري
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    قال ألكسندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تيخماش" لصناعة الأسلحة الروسية، يوم 19 مايو/ أيار، إن الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ المتعددة الإطلاق من طراز "تورنادو-إس" المحدثة وردت هذا العام.

    فما هذه المنظومة وما هي إمكانياتها، تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن "تورنادور-إس".

    الجيش الروسي يتدرب على "تورنادو-إس":

    تتدرب قوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات البرية على الأنواع الجديدة من المعدات والأسلحة. وحصل على راجمة الصواريخ المحدثة "تورنادو-إس" بعد عملية طويلة من التدريب والاختبار. وحصل الجيش قبل عدة أيام على الدفعة الأولى منها وتدرب عليها وأطلق النار منها. وفي المستقبل سيزيد إنتاج هذا النوع من الأسلحة.

    في نهاية شهر أبريل نسيان جرت مناورات للقوات الصاروخية والمدفعية في حقل التدريب كابوستين يار، التي شارك فيها أكثر من 1000 شخص وأكثر من 100 قطعة عسكرية، بما في ذلك منظومة "تورنادو-إس". وتدرب الجنود على إعدادها لإطلاق النار وإطلاق النار.

    برنامج "تورنادو":

    تم إطلاق برنامج التحديث العميق لـ"تورنادو" في مطلع العقد الماضي. مشروع "تورنادو-غي" يشمل تحديث منظومة "غراد"، وأما "تورنادور-إس" تحديث "سميرتش". تم إدخال معدات اتصال وتحكم جديدة وتطوير قذائف، لزيادة مدى ودقة إطلاق النار.

    وفقًا للبيانات المعروفة، تم اختبار 9كي551 "تورنادو-إس" في عام 2016. بعد ذلك، تم إجراء تحديثات وتحسينات لازمة. في العام الماضي، تحدث ممثلو الجيش مراراً عن البدء بتزويد القوات بالأنظمة بشكل ضخم. حتى الآن، وبدأ الأن أول لواء من المنظومة الخدمة.

    وبعد التحديث وفقا لمشروع "تورنادو-إس" تحصل المركبة القتالية 9أ52 إر إس زي أو "سميرتش" على اسم 9أ54. ويتم تزويدها بمعدات تحكم واتصال جديدة ونظام آلي للتحكم وإطلاق النار، وكذلك أجهزة الملاحة، التي تتلقى إشارات منظومات الأقمار الصناعية.

    المعدات الجديدة تسرع وتسهل إعداد المنظومة لإطلاق النار. والملاحة تستخدم من أجل تحديد الموقع الطبغوغرافي بدقة أكبر وأسرع وتساعد على نقل البيانات، بما في ذلك تحديد الهدف، وتحديد المسافة للإطلاق. ويسمح إدخال عناصر جديدة في تركيب منصة الإطلاق 9أ54 بتنفيذ المهام بسرعة أكبر، وكذلك إطلاق النار بدقة أكبر.

    المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا
    © Sputnik . Aleksey Kudenko
    المركبات القتالية "تورنادو-غ" في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية "آرميا - 2018" (الجيش - 2018) في كوبينكا

    ويصل مدى "تورنادو-إس" إلى 100-120 كيلومتر. وفيها ذخيرة على أساس نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتضرب الهدف بدقة عالية جدا. وربما يظهر في المستقبل أنواع جديدة من الذخيرة وبإمكانيات أخرى. وفي وقت سابق أعلن عن إمكانية غنشاء صاروخ عيار 300 ملم بمدى يصل إلى 150-170 كيلومتر أو أكثر.

    وتختلف 9كي551 "تورنادو-إس" عن "سميرتش" بأنواع الذخيرة والخصائص التقنية والتكتيكية. وبحسب المهمة الموكلة، تستطيع "تورنادو-إس" العمل كراجمة صواريخ أو منظومة صاروخية عملية تكتيكية، وهذا من مميزات هذه المنظومة.

     

    انظر أيضا:

    الجيش الروسي يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"
    "تورنادو-إس" تحصل على قذائف جديدة عالية الدقة
    للمرة الأولى في الخارج... روسيا تعرض الجيل الجديد من راجمة "تورنادو"
    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, روسيا
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