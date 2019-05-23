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14:59 23 مايو/ أيار 2019
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    البنتاغون

    حرب كبيرة...لماذا يرسل البنتاغون قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

    © Photo / CC0 Creative Commons
    رصد عسكري
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    خبير: "قد تكون العواقب غير متوقعة"

    يعتزم البنتاغون إرسال وحدة عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وقد تم تقديم هذه المعلومات من قبل العديد من وسائل الإعلام الأمريكية. أكدت أن القيادة المركزية الأمريكية أرسلت طلب تعزيز إلى وزارة الدفاع الأمريكية. قبل بضعة أيام، كتب الرئيس الأمريكي ترامب تغريدة حول الحرب مع إيران.

    القيادة المركزية للقوات المسلحة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "وتشرف" على 21 دولة — من إيران وأفغانستان وسوريا إلى طاجيكستان وأوزبكستان. طلبت القيادة المركزية الأمريكية، حسب معلومات الصحفيين الأمريكيين، من البنتاغون إرسال وحدة إضافية من خمسة إلى عشرة آلاف جندي. يجب أن يتم ذلك "لأغراض دفاعية" بسبب تعقد الوضع مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدولة المجاورة — تركيا، على الرغم من عضوية الناتو، استقلالها مؤخرًا عن سياسة التحالف فيما يتعلق بشراء أنظمة"إس-400" الروسية.

    فرد من مشاة البحرية الأمريكية يحمل معداته على سطح حاملة الطائرات يو إس إس لويس ب. بولر في الخليج العربي
    © REUTERS /
    وكالة: البنتاغون يدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

    بعد تلقي الطلب، سيتعين على البنتاغون تلقي دعم الإدارة الرئاسية الأمريكية. يمكن افتراض أن البيت الأبيض سيرفض تنفيذ المبادرة الخاصة بإرسال وحدة إضافية. ومع ذلك، في العام الماضي، منحت إدارة الرئيس ترامب وزارة الدفاع الأمريكية صلاحيات موسعة، سُمح للمسؤولين العسكريين بنشر عدد غير محدود من القوات في العراق وأفغانستان وسوريا.

    وضع الرئيس السابق للولايات المتحدة، باراك أوباما ، نظام لتحدد عدد الوحدات. ومع ذلك، كان أوباما يرفع القيود على عدد القوات تدريجيا مع تطور الحملات في سوريا والعراق. في مايو من العام الماضي، ارتفع عدد القوات في أفغانستان من 3 آلاف إلى 8.4 ألف شخص بجهود المستشارين العسكريين لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. وبدأ تفاقم حاد في العلاقات الأمريكية الإيرانية غير الودية  منذ 15 مايو، عندما بدأت طهران، بعد واشنطن، في الانسحاب من الصفقة النووية، واستئناف العمل على تخصيب اليورانيوم ويتم تحديث المفاعل في آراك. قالت السلطات الإيرانية إنها "مستعدة لأي شيء". أخبر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الأربعاء، 22 أيار/ مايو، الطلاب أن الشباب الإيرانيين سيشهدون موت إسرائيل والولايات المتحدة: "أنتم أيها الشباب يجب أن تكونوا واثقين من أنكم ستشهدون موت أعداء الإنسانية، أي موت الحضارة الأمريكية وتدمير إسرائيل ".

    في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلومات تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين كانوا يناقشون خطة لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. ومع ذلك، نفى دونالد ترامب هذه المعلومات.

    حاملة طائرات
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    البنتاغون يعلن ردع إيران

    وقال ترامب: "أعتقد أنها أخبار مزيفة، ولكن هل من الممكن أن نفعل ذلك؟ بكل تأكيد ولكننا لم نخطط لذلك، ونأمل ألا نضطر له، وإذا فعلنا فسنرسل جحيما أكثر من هذا بكثير". 

    ووفقًا لرئيس هيئة رئاسة المنظمة العامة "ضباط روسيا"، بطل روسيا، اللواء سيرغي ليبوفوي، فإن البيان حول إرسال الآلاف من الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط لزيادة الضغط النفسي على طهران: "منذ وقت ليس ببعيد، تم إرسال مجموعة هجومية بحرية أمريكية إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية تحلق بانتظام حول الخليج العربي، مباشرة على حدود إيران. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت أنباء إرسال 120 ألف عسكري أمريكي إلى المنطقة. تم نشر نفس العدد تقريبًا في عام 2003 للقيام بعملية برية ضد العراق"، وفقا لموسكوفسكي كومسوموليتس.

    لكن هذا العدد ضد إيران قد لا يكون كافيًا إذا كان يتعلق بحرب شاملة، وليس بشن غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية أو شن حملة جوية وفقًا للسيناريو اليوغوسلافي."

    يشير الخبير إلى أن الدول تدرك جيدًا: إيران ليست العراق: "إن عواقب الحرب الكبرى قد تكون غير متوقعة. لذلك، تسعى الولايات المتحدة قبل كل شيء إلى تحريك حلفائها في الشرق الأوسط — إسرائيل، المملكة العربية السعودية، قطر. أي، تلك البلدان التي غير راضية عن تعزيز إيران".

    انظر أيضا:

    تقييم خطة البنتاغون لإرسال الجيش إلى الشرق الأوسط
    وكالة: البنتاغون يدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران
    البنتاغون يعلن ردع إيران
    الكلمات الدلالية:
    الشرق الأوسط, إيران, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
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