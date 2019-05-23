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18:02 23 مايو/ أيار 2019
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    تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018

    رعب في السماء... تعرف على أخطر 12 صاروخا باكستانيا (فيديو +صور)

    © Sputnik . Aleksandr Kondratuk
    رصد عسكري
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    أعلنت باكستان، اليوم الخميس 23 مايو / أيار، إطلاق صاروخ باليستي "شاهين-2"، قادر على حمل رؤوس حربية نووية.

    صواريخ إيرانية
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    وتمثل ترسانة باكستان الصاروخية جزءا مهما من استراتيجيتها الدفاعية، لمواجهة التفوق الهندي، في مجال القوات التقليدية، ويمكن للصاروخ الجديد، ضرب أهداف في الهند، بحسب مجلة "ذي ويك" الهندية.

    وذكر موقع "داون" أن الصاروخ "شاهين 2" ضرب هدفه التجريبي بنجاح، مشيرا إلى أن هذا الهدف كان في بحر العرب، وأن نجاح التجربة يعد خطوة مهمة في استكمال قوة الردع الباكستانية.

    وتضم ترسانة الصواريخ الباكستانية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى تطويرها صواريخ كروز.

    وحصلت باكستان على دعم تقني هائل من الصين، في برامجها الصاروخية والنووية، بحسب موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها أيضا استفادت أيضا من التعاون مع إيران وكوريا الشمالية في هذا المجال.

    وبحسب الموقع، فإن مدى الصواريخ الباكستانية، العاملة، والتي يجري تطويرها يتراوح بين 60 كم و2750 كم.

    1- الصاروخ "نصر"

    يصل مدى هذا الصاروخ إلى 60 كم، ويطلق عليه أيضا "هاتف 9"، وهو في مرحلة التطوير، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

    2- الصاروخ "هاتف 1"

    يحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الصواريخ الباكستانية ويصل مداه إلى 100 كم، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

    3- الصاروخ "هاتف 2"

    يصل مداه إلى 200 كم، ويحمل اسم "أبدالي"، ويحتل المرتبة الثالثة ضمن ترسانة الصواريخ الباكستانية، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

    4- الصاروخ "هاتف 3"

    يصل مداه لـ 290 كم، ويحمل اسم "غزنافي"، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

    5- الصاروخ "هاتف 8"

    يحمل اسم "رائد" وهو من فئة الصواريخ كروز، ويصل مداه إلى 350 كم، وهو في مرحلة التطوير.

    6- الصاروخ "هاتف 7"

    يتراوح مداه بين 350 إلى 700 كم، ويحمل اسم "بابور" وهو من فئة صواريخ "كروز"

    7- الصاروخ "هاتف 4"

    يحمل اسم "شاهين 1" ويصل مداه إلى 750 كم، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

    8- صاروخ "هاتف 5"

    ويصل مداه إلى 1500 كم، ويحمل اسم "غوري"، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

    9- صاروخ "هاتف 6"

    يحمل اسم "شاهين 2" ويقول موقع "ميثيل ثريت" أن مداه يصل إلى 2000 كم، بينما أعلن الجيش الباكستاني، أن النسخة، التي تم اختبارها، اليوم الخميس، مداها الدقيقة 1500 كم، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

    ويتكون الصاروخ الباكستاني من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي".

    10- صاروخ "شاهين 3"

    يصل مداه إلى 2750 كم، ويتم تطويره ليكون ضمن ترسانة الصواريخ الباكستانية الهائلة، ويمكنه حمل رؤوس نووية وتقليدية، ويصنف أيضا ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

    11- صاروخ "إكسوسيت"

    هو صاروخ كروز مضاد للسفن في الخدمة حاليا بالجيش الباكستاني، ويتراوح مداه بين 40 إلى 180 كم.

    12- صاروخ "أبابيل"

    يصل مداه إلى 2200 كم، وهو في مرحلة التطوير، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

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    صواريخ استراتيجية, أخبار عسكرية, أخبار باكستان, الحرب النووية, الجيش الباكستاني, باكستان, الهند
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