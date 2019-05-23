رعب في السماء... تعرف على أخطر 12 صاروخا باكستانيا (فيديو +صور)

أعلنت باكستان، اليوم الخميس 23 مايو / أيار، إطلاق صاروخ باليستي "شاهين-2"، قادر على حمل رؤوس حربية نووية.

© AFP 2019 / ATTA KENARE تعرف على أخطر 7 صواريخ إيرانية (فيديو وصور)

وتمثل ترسانة باكستان الصاروخية جزءا مهما من استراتيجيتها الدفاعية، لمواجهة التفوق الهندي، في مجال القوات التقليدية، ويمكن للصاروخ الجديد، ضرب أهداف في الهند، بحسب مجلة " ذي ويك " الهندية.

وذكر موقع "داون" أن الصاروخ "شاهين 2" ضرب هدفه التجريبي بنجاح، مشيرا إلى أن هذا الهدف كان في بحر العرب، وأن نجاح التجربة يعد خطوة مهمة في استكمال قوة الردع الباكستانية.

وتضم ترسانة الصواريخ الباكستانية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى تطويرها صواريخ كروز.

وحصلت باكستان على دعم تقني هائل من الصين، في برامجها الصاروخية والنووية، بحسب موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها أيضا استفادت أيضا من التعاون مع إيران وكوريا الشمالية في هذا المجال.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) May 23, 2019

وبحسب الموقع، فإن مدى الصواريخ الباكستانية، العاملة، والتي يجري تطويرها يتراوح بين 60 كم و2750 كم.

Pakistan conducted another successful launch of short range surface to surface ballistic missile “Nasr” as part of Army Strategic Forces Command training exercise which included quad salvo on 24 January and single shots on 28 & 31 January 2019. pic.twitter.com/S7FzKbnLmd — Govt of Pakistan (@pid_gov) February 1, 2019

1- الصاروخ "نصر"

يصل مدى هذا الصاروخ إلى 60 كم، ويطلق عليه أيضا "هاتف 9"، وهو في مرحلة التطوير، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

2- الصاروخ "هاتف 1"

🇵🇰⚠️ SHAHEEN II #Pakistan has test fired its Shaheen II land-based supersonic surface-to-surface medium-range guided ballistic missile, a close derivative of Chinese M-18, Shaheen II is a #nuke capable missile with a range of 1500 Kms



Image below shows the radius of impact pic.twitter.com/cHKDTfyUCQ — Delete (@beepdelete) May 23, 2019

يحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الصواريخ الباكستانية ويصل مداه إلى 100 كم، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

3- الصاروخ "هاتف 2"

يصل مداه إلى 200 كم، ويحمل اسم "أبدالي"، ويحتل المرتبة الثالثة ضمن ترسانة الصواريخ الباكستانية، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

4- الصاروخ "هاتف 3"

يصل مداه لـ 290 كم، ويحمل اسم "غزنافي"، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

5- الصاروخ "هاتف 8"

Successful training launch of the ballistic missile #ShaheenII striking a SEA BASED TARGET today,

with a conventional & nuclear warhead upto 1500 KMs has effectively neutralized any foolish attempt by @indiannavy to threaten #Pakistan’s sea lanes.



INS Vikramaditya be on notice! pic.twitter.com/1HlKZfrgWG — Khuram Malik (@kmalikk) May 23, 2019

يحمل اسم "رائد" وهو من فئة الصواريخ كروز، ويصل مداه إلى 350 كم، وهو في مرحلة التطوير.

6- الصاروخ "هاتف 7"

يتراوح مداه بين 350 إلى 700 كم، ويحمل اسم "بابور" وهو من فئة صواريخ "كروز"

7- الصاروخ "هاتف 4"

يحمل اسم "شاهين 1" ويصل مداه إلى 750 كم، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

8- صاروخ "هاتف 5"

ويصل مداه إلى 1500 كم، ويحمل اسم "غوري"، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

The Hatf 6 “Shaheen 2” is a medium-range, road-mobile, solid-fueled #BallisticMissile. The #ShaheenII was first displayed in March 2000 and first tested in March 2004. The missile became operational after the training launch in November 2014. #Pakistan pic.twitter.com/SBaleIXHmX — Strategic Research Institute — SRI (@SRI_Pakistan) May 23, 2019

9- صاروخ "هاتف 6"

يحمل اسم "شاهين 2" ويقول موقع "ميثيل ثريت" أن مداه يصل إلى 2000 كم، بينما أعلن الجيش الباكستاني، أن النسخة، التي تم اختبارها، اليوم الخميس، مداها الدقيقة 1500 كم، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ويتكون الصاروخ الباكستاني من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي".

10- صاروخ "شاهين 3"

Pakistan successfully test-fires ballistic missile Shaheen-II capable of hitting Indiahttps://t.co/GyckhDxkeW pic.twitter.com/UsZUrAH2tf — Hindustan Times (@htTweets) May 23, 2019

يصل مداه إلى 2750 كم، ويتم تطويره ليكون ضمن ترسانة الصواريخ الباكستانية الهائلة، ويمكنه حمل رؤوس نووية وتقليدية، ويصنف أيضا ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

11- صاروخ "إكسوسيت"

#PakistanZindabad 🇵🇰#PakNavyOurPride



Congratulations Pakistan Navy Successfully Test Fires Indigenous Developed Sea To Land Missile In The North Arabian Sea.

The Fast Attack Craft Missile Has Anti-Ship And Land Attack Capability. pic.twitter.com/GOhTGrmPm8 — Muhammad #IamISPR (@RealSufyanSays) April 23, 2019

هو صاروخ كروز مضاد للسفن في الخدمة حاليا بالجيش الباكستاني، ويتراوح مداه بين 40 إلى 180 كم.

12- صاروخ "أبابيل"

يصل مداه إلى 2200 كم، وهو في مرحلة التطوير، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.