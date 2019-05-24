القوات السورية تستعين بطائرة قاذفة غير عادية

وبات معلوما أنه من بين الطائرات التي جرى استخدامها في المعارك الأخيرة ضد الإرهابيين في سوريا مروحيات روسية الصنع من طراز "كا-28".
وتشير كل الدلائل إلى أن المروحيات استخدمت لقصف مواقع الإرهابيين. وقد تم استخدامها لنفس الغرض في أوقات سابقة أيضا.
ويبلغ وزن مروحية "كا-28" 12 طنًّا. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 290 كيلومترا في الساعة. ويمكنها أن تحمل 6 قنابل تزن الواحدة منها 250 كيلوغراما.
وخصصت مروحية "كا-28" أصلا لمكافحة الغواصات. وتملك القوات البحرية السورية حاليًا 4 مروحيات من طراز "كا-28"، حسب إحدى وكالات الأنباء الروسية.
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