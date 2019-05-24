القوات السورية تستعين بطائرة قاذفة غير عادية

وبات معلوما أنه من بين الطائرات التي جرى استخدامها في المعارك الأخيرة ضد الإرهابيين في سوريا مروحيات روسية الصنع من طراز "كا-28".

© Photo / UK Ministry of Defence غواصة فشلت في قصف سوريا تدخل قائمة أغلى وسائل النقل البحرية

وتشير كل الدلائل إلى أن المروحيات استخدمت لقصف مواقع الإرهابيين. وقد تم استخدامها لنفس الغرض في أوقات سابقة أيضا.

ويبلغ وزن مروحية "كا-28" 12 طنًّا. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 290 كيلومترا في الساعة. ويمكنها أن تحمل 6 قنابل تزن الواحدة منها 250 كيلوغراما.

وخصصت مروحية "كا-28" أصلا لمكافحة الغواصات. وتملك القوات البحرية السورية حاليًا 4 مروحيات من طراز "كا-28"، حسب إحدى وكالات الأنباء الروسية.