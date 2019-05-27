"تيخماش" تصدر الدفعة الأولى من الصواريخ غير الموجهة "برونوبويشيك"

أصدر مجمع "تيخماش" الدفعة الأولى من أحدث صواريخ الطائرات غير الموجهة "برونوبويشيك" لعملية تجريبية عسكرية، عيارها 80 ملم. وقد انتهت اختبارات الحكومة بالكامل.

أعلن نائب المدير العام للمجمع (ضمن شركة روستيخ)، ألكسندر كوتشكين، أن المجمع أصدر الدفعة الأولى من أحدث صواريخ الطائرات غير الموجهة "برونوبويشيك".

© Sputnik . Sergey Kazak روسيا تطور صاروخا قادرا على اختراق الخرسانة المسلحة

وأضاف أن الدفعة التجريبية من أحدث ذخيرة تم إصدارها على نفقة "تيخماش" الخاصة. وأن الوثائق جاهزة وهي عند الزبون.

وأشار نائب المدير العام إلى أن التأخير حدث بسبب التغيير في متطلبات وزارة الدفاع الروسية. لذلك كان يجب تعديل الخصائص التقنية. ويأمل المجمع أن تتخذ وزارة الدفاع الروسية القرار بشأن العملية العسكرية التجريبية في المستقبل القريب.

سي-80إف بي "برونوبويشيك"- صاروخ روسي للطائرات غير موجه، مصمم لقمع نقاط إطلاق النار المحمية، وتدمير مجموعة أهداف والمركبات المدرعة.