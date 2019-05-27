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13:14 27 مايو/ أيار 2019
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    الدبابة الإيرانية كرار

    دبابات إيرانية الصنع...إمكانياتها وميزاتها (فيديو+صور)

    twitter/moubacharcom
    رصد عسكري
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    تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بين الولايات المتحدة وطهران. وأرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون، إنها تهديدات إيرانية لقوات بلادهم ومصالحها بالمنطقة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

    وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت السلطات الأمريكية عقوبات شديدة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني كما تواصل زيادة توسيع العقوبات، وهدف واشنطن المعلن هو "تغيير سلوك" جمهورية إيران الإسلامية، كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، رداً على ذلك، صنفت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة نفسها هي "الدولة الراعية للإرهاب".

    وعلى ضوء هذا كتبنا في مقالات سابقة عن القوات الجوية الإيرانية والقوات البحرية الإيرانية، وتتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن دبابات تملكها إيران ومن صنعها.

    تعتبر الدبابة من أهم الوسائل القتال في المعارك البرية، وهي كذلك منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم…وقطعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية شوطا كبيرا في هذا المجال على يد المتخصصين المحليين في الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

    دبابة "كرار" الإيرانية: هي دبابة متطورة إيرانية مصنعة، بيد خبراء ومتخصصين وزارة الدفاع الإيرانية. وهي مبنية على هيكل "تي-72"مع برج مصنع محلياً. هذه الدبابة مشبهة بدبابة ذو القفار التي تستخدم الآن في جيش الجمهوية الإسلامية الإيرانية.  أكّد العميد حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني أنّ دبابة كرّار في صنف الدبابات الأكثر تقدماً في العالم. وأشار إلى أهمية صناعة هذه الدبابة واحتمال تغيير اسمها.

    تم الكشف عن دبابة كرار الإيرانية في يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017، وتعد كرار الدبابة الوطنية الإيرانية الأولى التي صممت وصنعت في منظمة الصناعات الدفاعية.  وكانت قد ظهرت إشارات صحفية عن إدخال دبابة جديدة باسم كرار منذ بدايات 2016.

    ميزات الدبابة: مزودة بنظام ليزري لتحديد المسافات، وبجهاز كمبيوتر باليستي لتوجيه الأسلحة وقادرة على ضرب الأهداف الثابتة والمتحركة في الليل والنهار، وإطلاق الصواريخ وتوجيهها بالليزر بشكل دقيق. كما أنها مجهزة بنظام مدفع رشاش من أجل إطلاق النار في مختلف الظروف، وفيها جهاز قيادة وملاحة ونظام اتصالات وإدارة وقادرة على مواجهة وسائل الحرب الإلكترونية.

    دبابة ذو الفقار: هي دبابة إيرانية تزن حوالي 52 طناً مسلحة بمدفع عيار 125 ملم.

    في عام 1994، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء إنتاج دبابة القتال الرئيسية "ذو الفقار"Zulfaqar، وإجراء تجارب فنية وميدانية على ثلاثة نماذج مختلفة من نماذجها الأولية. وقد بدأ الإنتاج الفعلي لهذه النماذج، عام 1999، بعد اختيار أفضل النماذج الأولية.

    نفّذت هذا المشروع شركة Defence Industries Organization، وشركة Shahid Dooz Industries Complex الإيرانيتان، ولهما خبرات سابقة في إنتاج دبابات القتال الرئيسية. فقد أنتجتا من قبل الدبابة الروسية T-72، ودبابة مطورة عن دبابة القتال الرئيسية T-54/ T-55/ Type 59 تُعرف باسم Type-72Z، كما أدخلا عمليات تحسين على النموذج الأصلي، يتضمن نظاماً جديداً لوحدة تحويل القدرة، ونظاماً حاسوبياً للتحكم بإطلاق النار، ونظام رؤية ليلي/ نهاري، واستُبدل بالمدفع المحزز الحالي عيار 100 مم المدفع L7/ M68 عيار 105 مم.

    ميزات الدبابة: تتميز الدبابة ذو الفقار بتصميم تقليدي؛ فمقصورة السائق في المقدمة، والبرج في الوسط، ووحدة تحويل القدرة في الخلف.

    والمدفع عيار 125 مم زود بنظام آلي للتلقيم، ما يقلل عدد أفراد الطاقم إلى ثلاثة، وهذا النظام شبيه بالنظام المستخدم في الدبابة الروسية T-72، التي تُصنع في إيران أيضاً.

    وتتضمن المعدات التقليدية في الدبابة نظاماً حاسوبياً للتحكم بإطلاق النار، وأجهزة رؤية ليلية/ نهارية، ونظاماً للحماية من أسلحة التدمير الشامل، ونظام اكتشاف الحرائق ذاتياً وإخمادها.

    ويتميز التسليح الرئيسي لهذه الدبابة بمدفع عيار 125 مم ذي تجويف أملس، يُطلق الذخائر المضادة للدبابات شديدة الانفجار (ثابتة الزعانف)، والقذائف FRAG شديدة الانفجار (ثابتة الزعانف)، وقذائف كاشفة خارقة للدروع نابذة للفعل (ثابتة الزعانف)، وقذائف خطاطة خارقة للدروع. وتُسلح أيضاً برشاش خفيف متحد المحور مع السلاح الرئيسي، ورشاش ثقيل للدفاع ضد الطائرات المنخفضة الطيران.

    دبابة توسان: أعلنت إيران في نهاية عام 1997 أنها تطور دبابة خفيفة جديدة "توسان" مسلحة بمدفع عيار 90 ملم. وكما أعلنت أن توسان تعتبر من قوات رد الفعل السريع. ولم تظهر أي معلومات جديدة حول هذه الدبابة حتى عام 2008، عندما صرحت الجهات الرسمية الإيرانية أنه بدأ الإنتاج الضخم لهذه الدبابة.

    وتؤكد بعض التقارير أن هذه الدبابة صممت على أساس الدبابة البريطانية "سكاربيون" بمدفع عيار 76 ملم، التي كانت ترسل إلى إيران بكميات كبيرة حتى سقوط الشاه. وتم تسليح "سكاربيون" الإيرانية بمدفع بلجيكي Cockerill عيار 90 ملم. وهذه المدافع كانت موجودة على المدرعات البرازيلية Cascavel الموجودة في خدمة الجيش العراقي والتي استولت عليها إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية.

    وتفيد بعض التقارير بأن الدبابة صممت على أساس المدرعة الإيرانية "Boragh" التي تسمح بتركيب برج لها دون تغيير. ولا يمكن استبعاد أن تكون إيران بنت هيكلا جديدا تماما، وفقا لموقع warriors.fandom.

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    سلاح إيران, الولايات المتحدة, إيران
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