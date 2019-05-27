مقاتلات "ميغ-31" ترافق "تو-95إم إس" (فيديو)

قامت حاملات الصواريخ في الأسبوع الماضي برحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي وبيرنغ وأوخوتسك، وكذلك على طول الساحل الغربي لألاسكا والساحل الشمالي لجزر أليوتيان والمحيط الهادئ. ورافقتها مقاتلات أقلعت من المطار العسكري يليزوفو لضمان سلامتها.

قام طيارو "ميغ-31" بالاتصال بالفيديو والإذاعي مع أطقم "تو-95إم إس"، ورافقوها طوال الرحلة. وأجرت المقاتلة الرئيسية استطلاع على طول طريق حاملة الصواريخ.

وأشارت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ أن الرحلة تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

"ميغ-31"- هي مقاتلة اعتراضية بعيدة المدى أسرع من الصوت، طورت في السبعينات. وهي مصممة من أجل اعتراض وتدمير الأهداف الجوية في ظروف جوية بسيطة ومعقدة، وعندما يستخدم العدو الرادار ويقوم بالتشويش والأهداف الحرارية الكاذبة.