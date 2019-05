أسلحة جديدة...روسيا قد تطور ذخيرة كهرومغناطيسية

أعلن نائب المدير العام لمجمع "تيخماش" (جزء من روستيخ) ألكسندر كوتشكين، أن الحديث يدور عن أسلحة قادرة على ضرب الهدف بنبض كهرومغناطيسي. وذكر قذائف يولد الرأس الحربي فيها نبضة كهرومغناطيسية وصواريخ للحرب الإلكترونية.

