أسلحة جديدة...روسيا قد تطور ذخيرة كهرومغناطيسية

قد تظهر الذخيرة الكهرومغناطيسية في روسيا.

أعلن نائب المدير العام لمجمع "تيخماش" (جزء من روستيخ) ألكسندر كوتشكين، أن الحديث يدور عن أسلحة قادرة على ضرب الهدف بنبض كهرومغناطيسي. وذكر قذائف يولد الرأس الحربي فيها نبضة كهرومغناطيسية وصواريخ للحرب الإلكترونية.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation سري للغاية...روسيا تطور أسلحة كهرومغناطيسية قادرة على "شل" آليات العدو وتحويلها إلى خردة

وأشار نائب المدير إلى أنه الآن يتم مناقشة صنع مثل هذه الأسلحة.

وقال ألكسندر كوتشكين: "هناك أفكار مفاهيمية، نحن على استعداد لتحويلها إلى واقع إذا كانت هناك طلبات ذات صلة من الزبون".

وأفادت التقارير بأن وزارة الدفاع لم تطلب مثل هذه المواصفات على مثل هذه القذائف.

وأكد الخبراء أن مثل هذا السلاح لا يشن حرب إلكترونية فحسب، بل يمكنه أيضًا تعطيل إلكترونيات العدو فعليًا. "يحرق" رؤوس صاروخ موجه، وكذلك الاتصالات، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، ووسائل التحكم.