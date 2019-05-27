موقع إٍسباني يكشف صفقة عسكرية بين أمريكا والمغرب

موسكو — سبوتنيك . ذكر موقع "ديفينسا. كوم" الإسباني، اليوم الاثنين 27 مايو/ أيار، نقلا عن مصادر خاصة به، أن المغرب كان مهتما حتى وقت قريب بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس — 400"، لكن من أجل تجنب العقوبات الأمريكية المنصوص عليها في قانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" في حال شراء الأسلحة الروسية، بدأ المغرب بالنظر في إمكانية شراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

يذكر أن قانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاتسا)، الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017، يتضمن حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث.

وينص أيضا على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات من دول ثالثة، التي تتعاون مع الدول الثلاث المذكورة.

وسبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت منذ البداية، بأنها تنوي تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.