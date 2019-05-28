الدفاع الروسية تعتزم شراء 114 مروحية قتالية محدثة من طراز "كا-52"

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تحديث المروحيات القتالية من طراز "كي-52" (أليغاتور)، مع الأخذ بالاعتبار التجربة السورية، بحلول عام 2022.

وقال كريفوروتشكو خلال زيارة مصنع الطائرات "بروغريس": "في الوقت الحاضر، تجري أعمال التطوير، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في خصائص مروحية "كي-52"، ووفقا للخطة الموضوعة، يجب إكمال أعمال التطوير في عام 2022".

وأضاف كريفوروتشكو: "نتوقع توقيع عقد جديد لـ 114 مروحية قتالية من طراز "كاك-52 إم" العام المقبل".

ويجري تطوير المروحية وفقا لخطة وضعتها شركة "مروحيات روسيا"، وصادقت عليها وزارة الدفاع الروسية.

وكشف أندريه بوغينسكي، مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، لوسائل الإعلام في وقت سابق أن خطة تطوير وتحديث مروحيات "كا-52 أليغاتور" (التمساح) تأخذ في الاعتبار نتائج استخدام المروحيات الروسية في الحرب السورية ضد الإرهاب.

وتتضمن العملية التطويرية التحديثية التي تخضع لها مروحيات "كا-52" تغيير مولد الكهرباء وتطوير إلكترونيات المروحية.

ويتم تزويد المروحيات المراد تعزيز قدراتها بمولد كهرباء أقوى ينتج المزيد من الطاقة، بينما يهدف تطوير الإلكترونيات إلى تعزيز قدرة المروحية على اكتشاف الأهداف والتعرف عليها.

وتنتمي مروحية "كا-52" (أليغاتور) المزودة بإلكترونيات الطيران الحديثة والأسلحة القوية وأجهزة الحماية الإلكترونية وتقنية الإخفاء، إلى الجيل الجديد من الطائرات المروحية القتالية، وبإمكانها تدمير أهدافا جوية وآليات مدرعة وقوات الخصم.