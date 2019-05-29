فيديو من المصنع...تجميع مقاتلة "سو-57" الجديدة

الآن توجد أول مقاتلة من الإنتاج الضخم في المخازن في المصنع في كومسومولسك نا أمور وبعد ذلك ستخرج من بوابات المعمل كطائرة جاهزة.

عرض المصنع في كومسومولسك نا آمور لأول مرة أول مقاتلة واعدة متعددة الوظائف من الإنتاج الضخم "سو-57". ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو من ورشة العمل حيث يتم تجميع الطائرة.

ووفقا للقناة، الآن توجد أول مقاتلة من الإنتاج الضخم في المخازن في المصنع في كومسومولسك نا أمور وبعد ذلك ستخرج من بوابات المعمل كطائرة جاهزة.

السمة الرئيسية لطائرة "سو-57"هي أنها ليست فقط طائرة من الجيل الخامس، ولكنها أيضًا منصة لإجراء تعديلات في المستقبل.

وتوضح القناة أي مثل سو-27 التي طورت إلى سو-35 ++4، سيحدث هذا مع "سو-57" أيضا. قد تسمح الإمكانات الهائلة لأحدث مقاتلة في المستقبل بالتحديث إلى الجيل الخامس "+" وحتى ++5.

وكان قد تأكد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الأربعاء، من إتمام الاستعدادات لتصنيع طائرات "سو-57" في مصنع الطائرات بمدينة كومسومولسك في الشرق الروسي، وتفقد النموذج العملي الأول من مقاتلة الجيل الخامس.

وأبلغ نائب وزير الدفاع الصحفيين أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستتسلم النموذج العملي الأول من مقاتلة "سو-57" في نهاية عام 2019.

وتستطيع مقاتلة "سو-57" التي تتميز بقدرتها على إخفاء نفسها عن الرادارات المضادة، أن تنازع أي مقاتلة من مقاتلات العدو، وتدمر أهدافًا أرضية وبحرية.