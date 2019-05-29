أحدث منظومة حرب إلكترونية روسية تغطي راجمات "غراد" (فيديو)

استخدمت وحدات الحرب الإلكترونية خلال المناورات في جبل طاجيكستان منظومة الحرب الإلكترونية "إينفاونا"، التي غطت مجموعة من راجمات "غراد" من الألغام الأرضية وأسلحة العدو الافتراضي الموجهة بدقة عالية بالليزر، وفقا للقناة.

ووفقا لخطة التدريبات، خطط العدو لاستخدام أسلحة دقيقة لتدمير مجموعة من المعدات العسكرية. وقام المتخصصون في وحدات الحرب الإلكترونية بعدد من المهام الخاصة في ظل الظروف الميدانية، باستخدام نظام التشويش المركب على منظومة "إينفاونا"، وأخفوا المركبات القتالية عن أنظمة التوجيه بالليزر عالية الدقة. وبالإضافة إلى ذلك قام العسكريون بالتشويش على خطوط الاتصالات الراديوية للألغام الأرضية، عند ما كانت تتحرك راجمات "غراد"، مما ساعد المعدات العسكرية على اجتياز الطريق دون أن تنفجر بالألغام الموجهة التي زرعها العدو الافتراضي.

وكان يولى اهتمام خاص لاستخدام معدات الحرب الإلكترونية الجديدة والمحدثة عند إجراء المناورات في المناطق الجبلية المرتفعة.

إينفاونا- منظومة للحرب الإلكترونية والاستطلاع الراديوي مصممة لحماية المدرعات والمعدات القتالية من الألغام التي يتحكم فيها بجهاز تحكم وقمع الاتصالات البصرية والاتصالات الراديوية.