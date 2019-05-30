بالفيديو... هجوم صاروخي لمقاتلات سو-34 الروسية

أجرى الطيارون الروس، من ارتفاع حوالي ألفي متر بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، ضربة دقيقة بصواريخ غير موجهة على هدف كان يحاكي موقع قيادة تحت الأرض لعدو وهمي، بحسب قناة "زفيزدا".

وذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية المركزية، أن التدريبات شملت تحليق جماعي مؤلف من ست طائرات مع 50 من أفراد السرب.

وتستطيع طائرة "سو-34" المزودة بمحركي "ساتورن أ إل-31إف" أن تحمل الكثير من الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة بما فيها صواريخ جو-سطح المخصصة لتدمير مختلف الأهداف الأرضية والبحرية.

وهناك 12 نقطة تعليق لحمل الصواريخ والقنابل.واعتبرت "ذي ناشيونال إنترست" أن استخدام طائرات "سو-34" و"سو-30إس إم" والطائرات الروسي الأخرى في الشرق الأوسط يساعد روسيا على اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين يعملون خلال ما يزيد على 10 أعوام على سد ثغرات في صناعتهم العسكرية.