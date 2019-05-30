مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57" تزود بصواريخ من نوع جديد

قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الخميس 30 مايو/أيار، خلال زيارته لمكتب تصميم الشركة المصنعة، بأنه يجري تطوير صاروخ جديد مضاد للسفن، كما سيتم تزويد مقاتلات الجيل الخامس بها.

وتقوم الشركة المصنعة بتصنيع صواريخ من نوع "جو-جو"، بالإضافة لمعدات الرادارات والملاحة والطائرات من دون طيار "الدرون".

الجدير بالذكر أن "سوخوي-57" هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مؤسسة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة، يجب تسليمها إلى القوات الجوية- الفضائية الروسية في 2019.