روسيا تطور طائرة "يوم القيامة"

وبعد التحديث، سوف تحصل القوات الجوية الروسية على الجيل الثاني من هذا النوع من الطائرات. حيث صرح مطورو المشروع سابقًا أن الجيل الثالث سيتم إنشاؤه على أساس الطائرة "إيل-96-400".
ويشار إلى أن مهمة طائرة يوم القيامة هي إدارة القوات في ظروف حرب نووية.
والجدير بالذكر أن الطائرة يمكن أن تحمل على متنها قيادات رفيعة من القوات المسلحة والأركان العامة والمتخصصين التقنيين في عمل المعدات الخاصة بالطائرة.
وأن الخصائص التي تتمتع بها طائرة يوم القيامة تسمح لها بالتحكم وإدارة القوات البرية والفضائية وقوات الصواريخ الاستراتيجية.
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