روسيا تطور طائرة "يوم القيامة"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، خلال زيارته لمؤسسة الإنتاج العلمي "بولوت" أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصميم التجريبي على تحديث طائرة يوم القيامة "إيل-80" و"إيل-82".

وبعد التحديث، سوف تحصل القوات الجوية الروسية على الجيل الثاني من هذا النوع من الطائرات. حيث صرح مطورو المشروع سابقًا أن الجيل الثالث سيتم إنشاؤه على أساس الطائرة "إيل-96-400".

© Dmitry Terekhov طائرة يوم القيامة

ويشار إلى أن مهمة طائرة يوم القيامة هي إدارة القوات في ظروف حرب نووية.

والجدير بالذكر أن الطائرة يمكن أن تحمل على متنها قيادات رفيعة من القوات المسلحة والأركان العامة والمتخصصين التقنيين في عمل المعدات الخاصة بالطائرة.

وأن الخصائص التي تتمتع بها طائرة يوم القيامة تسمح لها بالتحكم وإدارة القوات البرية والفضائية وقوات الصواريخ الاستراتيجية.