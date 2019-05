القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنشر صورا لمقاتلات قطرية في السماء

#AirPower

RT @USAFCENT: @usairforce #B52, #F35A and #Qatar Emiri #AirForce #Mirage2000 fly in formation over Southwest Asia. Click the link below to for the full gallery!https://t.co/q58IqCXnjq#USAF #Military #Aircraft #Aviation #Partnerspic.twitter.com/FRkLGu5a3n