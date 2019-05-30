القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنشر صورا لمقاتلات قطرية في السماء

نشرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية صورا، ترصد تحليق مقاتلات قطرية، برفقة تشكيل جوي أمريكي، قالت إنه في جنوب غربي آسيا.

نشرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، الصور، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية، في "تويتر".

ولفتت الصفحة إلى أن التشكيل العسكري، الأمريكي والقطري، قام بالتحليق سويا، ضمن تشكيل حربي يضم مقاتلات "إف 35 إيه" الشبحية الأمريكية، وقاذفات "بي 52 إتش" الأمريكية.

وأوضحت أن المقاتلات القطرية، التي شاركت في التشكيل الجوي، كانت طراز "ميراج 2000" الفرنسية.

وذكرت صفحة القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن الطلعات المشتركة، جرت في 21 مايو الجاري، وأنها تعد جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة، للتدريب على القيام بعمليات مشتركة، تشمل تكامل بين أنظمة الحرب الإلكترونية بين طرازات مختلفة من الطائرات.

وحشدت الولايات المتحدة الأمريكية، قاذفات "بي 52" في قاعدة العديد الجوية، في قطر، وتقول إن تلك الخطوة هدفها حماية قواتها ومصالحها في المنطقة.