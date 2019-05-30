القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنشر صورا لمقاتلات قطرية في السماء

نشرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، الصور، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية، في "تويتر".
ولفتت الصفحة إلى أن التشكيل العسكري، الأمريكي والقطري، قام بالتحليق سويا، ضمن تشكيل حربي يضم مقاتلات "إف 35 إيه" الشبحية الأمريكية، وقاذفات "بي 52 إتش" الأمريكية.
وأوضحت أن المقاتلات القطرية، التي شاركت في التشكيل الجوي، كانت طراز "ميراج 2000" الفرنسية.
وذكرت صفحة القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن الطلعات المشتركة، جرت في 21 مايو الجاري، وأنها تعد جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة، للتدريب على القيام بعمليات مشتركة، تشمل تكامل بين أنظمة الحرب الإلكترونية بين طرازات مختلفة من الطائرات.
#AirPower— US Strategic Command (@US_Stratcom) May 30, 2019
RT @USAFCENT: @usairforce #B52, #F35A and #Qatar Emiri #AirForce #Mirage2000 fly in formation over Southwest Asia. Click the link below to for the full gallery!https://t.co/q58IqCXnjq#USAF #Military #Aircraft #Aviation #Partnerspic.twitter.com/FRkLGu5a3n
وحشدت الولايات المتحدة الأمريكية، قاذفات "بي 52" في قاعدة العديد الجوية، في قطر، وتقول إن تلك الخطوة هدفها حماية قواتها ومصالحها في المنطقة.
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