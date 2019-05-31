اختبار أحدث قاذفة روسية (فيديو)

أجريت اختبارات التحليق في ظروف جوية مختلفة، وعلى ارتفاعات وسرعات مختلفة.

نشرت القناة التلفزيونية "زفيزدا" لقطات من اختبارات النسخة الأخيرة للقاذفة بعيدة المدى "تو-22إم3إم" في ظروف جوية مختلفة.

تو-22إم- قاذفة وحاملة صواريخ سوفيتية بعيدة المدى ذات جناح متغير. وصممت هذه الطائرة لمحاربة مجموعات حاملات الطائرات في البحر.

تم تطوير "تو-22" في التسعينيات، وكانت أول رحلة لها في 1969، وكان تطوير هذه الطائرة دافع لتصنيع الطيران العسكري والمدني السوفييتي.

أحد العناصر الأكثر تعقيدًا في التصميم هو الجناح المتغير، والذي يسمح للطائرة أن تتمتع بالسرعة العالية وخصائص الإقلاع والهبوط الجيدة. تم استخدام الطائرة في العديد من النزاعات المسلحة، بما في ذلك ضرب الإرهابيين في سوريا.

على مر السنين، تم بناء 497 طائرة، بما في ذلك 268 من طراز تو-22إم3. من بينها أكثر من 60 في خدمة القوات الجوية الفضائية الروسية.

وسيتم تجهيز النسخة الجديدة بأسلحة جديدة ومعدات جديدة على متن الطائرة. المعلومات التفصيلية حول أعمال التحديث المستمرة مغلقة.

الطائرة قامت بالرحلة الأولى في 28 ديسمبر 2018. كانت الرحلة على ارتفاع 1500 متر واستمرت 37 دقيقة.