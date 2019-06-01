دبابة إيرانية الصنع تظهر في صورة جميلة

شاركت دبابات "تي-72إس" من صنع إيراني في عمليات الجيش العراقي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حسب مصادر إعلامية.

وظهرت إحدى هذه الدبابات في صورة نُشرت أخيرا على شبكة الإنترنت وهي صورة مثيرة تُظهر مشهدا يسترعي الاهتمام.

صورة جميلة للدبابة T-72s يشغلها الحشد الشعبي وهي إيرانية الصنع اثناء قتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق.



استلم العراق منها 6-10 دبابات فقط ولم يكمل عقد 100 دبابة بسبب ضغوط من البرلمان العراقي وقتها.🇮🇶#الحشد_الشعبي #العراق pic.twitter.com/kyr7X9t1kk — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) May 28, 2019

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ووفق ناشر الصورة فإن العراق استلم 6 إلى 10 دبابات من هذا الطراز من إيران ولم يكمل عقد 100 دبابة بسبب ضغوط من البرلمان العراقي.

وقالت صحيفة روسية إن خبراء عسكريين ينظرون نظرة ارتياب إلى هذه المعلومات وذلك لأن هناك عقوبات ضد إيران تحظر تصدير المدرعات وأنواع كثيرة أخرى من الأسلحة إليها. ولذا فإنها حريصة على كل دبابة من الدبابات التي تملكها القوات المسلحة الإيرانية.

في كل الأحوال فإن الدبابات التي كانت موجودة في العراق أثبتت براعتها أثناء استخدامها في العمليات ضد الإرهاب.

وحسب معلومات "روسيسكايا غازيتا" فإن جنود الدبابات العراقيين يتدربون الآن على استخدام دبابات روسية الصنع من طراز "تي-90إس" ويقومون بإصلاح ما تبقى من دبابات "تي-72" التي كانت في حوزة جيش صدام حسين.