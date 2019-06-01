الكشف عن ميزات أحدث قاذفة روسية

الأهداف الرئيسية للطائرة هو تدمير مجموعة واسعة من الأهداف الأرضية والسطحية.

تقلع أحدث قاذفة روسية "تو-22إم3إم" بجناحيها المفتوحين بشكل واسع. وعند الوصول إلى سرعة فرط الصوت تقوم الطائرة بضم جناحيها وتصبح على شكل "سهم". وتحلق تو-22إم3إم بهذا الوضع بأقصى سرعات.

ويعتبر الجناح على شكل "سهم" من أكثر العناصر تعقيدا في تصنيع الطائرة، ويسمح للطائرة أن تتمتع بالسرعة العالية وخصائص الإقلاع والهبوط الجيدة.

وقال قائد الطيار مختبر الطائرة، سيرغي بولشوف لقناة "زفيزدا" الروسية: "مستوى دعم المعلومات في الطائرة المحدثة أصبح أكبر بكثير. وهذا يسهل عمل الطيار إلى حد كبير.

تتوفر الآن جميع المعلومات بتنسيق إلكتروني، ويمكن حل المشكلة دون الحاجة إلى توفير عدد كبير من الجداول والمعلومات المرجعية.

الأهداف الرئيسية للطائرة هو تدمير مجموعة واسعة من الأهداف الأرضية والسطحية.