بولندا تخطط لشراء 32 مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35أ"

تخطط بولندا لشراء 32 مقاتلة من الجيل الخامس F-35A Lockheed Martin F-35A Lightning II. وقد أرسلت طلب إلى حكومة الولايات المتحدة بشأن هذا.

وبحسب موقع Defence24، أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشكاك، في مؤتمر للدفاع في وارسو، أنهم يخططون لشراء ليس فقط مقاتلات، ولكن أيضا وثائق التدريب والدعم الفني.

وقال بلاشاك: "أريد استبدال المعدات السوفيتية في الطيران البولندي بأحدث المعدات — هذه مهمة هي الآن أولوية. ليس هناك شك في أن طائرات الجيل الخامس هي عنصر لردع العدو".

ويقدر الخبراء البولنديون بالفعل قيمة هذه المشتريات. وفقا لمعلوماتهم، 20 مليار زلوتي، أو 5.2 مليار دولار.

سوف تحصل بولندا على الدفعة الأولى من هذه المقاتلات- 16 طائرة في 2026، والباقي، في وقت لاحق. ويجب أن تحل إف-35أ محل طائرات ميغ-21 وميغ-29 السوفيتية و26 قاذفة سو-22إم4.