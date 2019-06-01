مجلة تحذر من هجوم نووي خاطف على 3 قواعد أمريكية

تعتمد الدول النووية الكبرى على مثلث الردع النووي (برا وبحرا وجو)، الذي يمكنها من ردع أعدائها حتى عندما تتعرض لضربة استباقية.

وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، قوة هجومية يمكنها تدمير أهدافها على بعد آلاف الكيلومترات، إضافة إلى القاذفات الاستراتيجية، لكن تلك القوة يمكن أن تصبح خارج المعادلة، إذا لم يتم استخدامها لتنفيذ الضربة الأولى.

وتعد الغواصات النووية، (الملاذ الأخير) والضلع الأهم في مثلث الردع النووي، لأنها تسطيع تنفيذ الضربة الثانية، بصواريخها النووية، التي تنطلق من أعماق البحار ضد أهدافها الأرضية، بحسب موقع "ريل كلير ديفينس" الأمريكي.

The 91st Missile Wing began its U.S. Strategic Command directed code change program, updating codes for all 150 launch facilities and 15 launch control centers assigned to Minot Air Force Base, North Dakota. https://t.co/m4AXHJiwa2 pic.twitter.com/OdnZ0uoycB — USA Patriotism! (@usapat76) October 18, 2018

ولفت الموقع إلى أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، خفضت الولايات المتحدة الأمريكية حجم قواتها الصاروخية بصورة كبيرة، وتراجع عدد القاذفات الاستراتيجية من 45 قاذفة، إلى 3 قاذفات فقط في الوقت الحالي، لكنها أيضا ليست في وضع الإقلاع السريع، الذي يمكن الجيش الأمريكي من الاعتماد عليها في الرد المباشر على أي هجوم نووي مفاجئ.

The majestic #Boeing B-52H #Stratofortress #LOKO out of Barksdale AFB in Louisiana lifting off from #Andersen AFB #Guam on 6 Aug. to take part in Exercise Pitch Black in #Australia's Northern Territory. LOKO was authorized way back in the last century — in 1961. Amazing. pic.twitter.com/B0F3Gofux1 — Chris Cavas (@CavasShips) August 15, 2018

ويقول الموقع إن القواعد الثلاث، الموجودة حاليا في أمريكا يوجد بها قاذفات طراز "بي 52"، و"بي 2"، وجميعها يمكن استهدافها بضربات مباغتة، يمكن أن تنفذها كوريا الشمالية.

#Colombia air force training w/ @usairforce during Green Flag exercise @ Barksdale AFB in Louisiana. pic.twitter.com/iS4SsB24AM — U.S. Southern Command (@Southcom) August 17, 2016

ولفت الموقع إلى أن عدد الصواريخ العابرة للقارات (في وضع الإطلاق) كانت 1000 صاروخ في وقت الحرب الباردة، وتحمل 2000 رأس نووي، مشيرا إلى أن هذا العدد أصبح 400 صاروخ بـ400 رأس نووي في الوقت الحالي".