روسيا تطلق قمرين صناعيين عسكريين في آن واحد

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أنه بالإضافة إلى ذلك، ينتهي تشكيل مجموعة "بلاغوفيست"، المسؤولة أيضًا عن الاتصال، وستتألف من أربع أجهزة. سيؤدي ظهور أقمار صناعية جديدة في المدار إلى توسيع مساحة التغطية باتصالات عالية الجودة، والتي ستعمل حتى في القطب الشمالي، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وأضاف شويغو أنه ينبغي أيضا زيادة سرعة تبادل المعلومات عبر القنوات الفضائية مرتين ونصف بحلول عام 2025، وستصبح الإشارة أكثر أمانًا وأكثر موثوقية ومحمية من التشويش.

أما بالنسبة للاتصالات الأرضية، فقد ارتفع عدد الأنظمة الجديدة في الجيش إلى 68 ٪، منذ عام 2013، تم استلام 115000 محطة مختلفة. تم تركيب أجهزة رقمية حديثة على 1.4 ألف موقع لوزارة الدفاع.

كما تناول شويغو موضوع جودة الطائرات العسكرية الروسية والمروحيات. خلال السنوات الماضية، انخفض عدد الحوادث مرتين ونصف. وأضاف الوزير أن هذا يرجع إلى حقيقة أن القوات تحصل باستمرار على معدات حديثة وعالية الجودة وأن الأفراد الذين يعملون معها أكثر تجهيزا.