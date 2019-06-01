الجيش الروسي يعرض مركبة استخبارات جديدة (صور)

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المركبة القتالية مصممة على أساس الدفع الرباعي. تزن حوالي 3 أطنان ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. ويكفي الوقود في الخزانات لمسافة 800 كيلومتر، وتم تثبيت مدفع رشاش ثقيل "كورد" على المركبة للدفاع عن نفسها.

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ومع ذلك، فإن أهم شيء في المركبة الجديدة هو المعدات: مجسات التلوث الكيميائي أو الإشعاعي، ونظام المراقبة بالفيديو، وجهاز الرؤية الليلية وحتى طائرة الاستطلاع. ويعتقد العسكريون أن المركبة سوف تنقل مجموعة من المتخصصين الفنيين الذين يمكنهم القيادة بسرعة إلى المركبات العسكرية المتضررة ومساعدتها.

وسوف تدخل المركبة خدمة الجيش الروسي في عام 2020 بعد إجراء اختبارات الحكومة.

وقد تم عرض هذه المركبة الجديدة لأول مرة.