شبح روسي يرعب قادة الجيش الأمريكي (فيديو وصور)

يخشى قادة الجيش الأمريكي من استخدام طائرات شبحية، ضد سفنهم الحربية، التي يمكن ضربها بطائرات أقل تقدما.

وتصمم روسيا صواريخ مضادة للسفن، يمكن لمقاتلات "سو 57" الشبحية استخدامها ضد السفن الحربية.

Best of the best: the King of the sky Su-57 pic.twitter.com/wi22N3qyXu — cool dude (@95YSIUXcGfGGXnj) May 31, 2019

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت 1 يونيو / حزيران، إن روسيا تحويل مقاتلاتها الشبحية الخارقة إلى "قاتل للسفن الحربية"، مضيفة: "إذا حدث ذلك فإن قواعد الحرب البحرية ستتغير بصورة كاملة".

واستطرد: "لكن اصطياد السفن، ربما لا يكون أفضل مهمة يمكن لتلك المقاتلات المتطورة أن تقوم بها".

The teaser trailer for #Russia first serial production Su-57 is finally out! https://t.co/d6hKj5BsO7 pic.twitter.com/XVj2TUgSzz — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) May 29, 2019

وتقول المجلة: "مقاتلات (سو 57) الروسية، تكافئ في قدراتها مقاتلات الهيمنة الجوية الأمريكية (إف 22)، والمقاتلات الشبحية (إف — 35)، مشيرة إلى أن الطائرة الخارقة، التي تزيد سرعتها عن ضعفي سرعة الصوت، تمثل طائرة هيمنة جوية فريدة، ويمكنها تنفيذ هجمات أرضية، وتعد أخطر مقاتلة حربية تملكها روسيا.

The teaser trailer for #Russia first serial production Su-57 is finally out! https://t.co/d6hKj5BsO7 pic.twitter.com/XVj2TUgSzz — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) May 29, 2019

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس / آذار 2019، أن المقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس هي أفضل طائرة في العالم من حيث جميع الميزات التكتيكية والتقنية.

ولفتت المجلة، إلى أن الطائرة الروسية (سو 57)، ستكون مسؤولة عن فرض الهيمنة الجوية الروسية على ساحات الحروب في المستقبل خاصة في مواجهة أمريكا، أو خصوم روسيا الآخرين حول العالم، مضيفة: "لو تم استخدام تلك الطائرة لضرب السفن الحربية الأمريكية، فإن ذلك سيكون مشابه لاستخدام (إف 22) الأمريكية ضد سفن حربية.

What does Russian concept of multi-domain operations look like? How about a Sukhoi Su-57 taking data from space, air, sea and land assets and transmitting that data to networked shooters downrange to intercept AWACS, fighters, cruise missiles and ships. https://t.co/pM73BvL21o pic.twitter.com/lVvypR6z2S — Steve Trimble (@TheDEWLine) September 20, 2018

وتابعت: "استخدام الطائرات الشبحية ضد السفن الحربية، التي يمكن ضربها بطائرات أقل تقدما، يزرع الرعب في قلوب قادة الجيش الأمريكي.

On 2th October 1992, during the #NATO’s naval exercise, two Sea Sparrow surface to air missiles fired "accidentally" from the aircraft carrier CV-60 USS Saratoga, hit the Turkish destroyer DM-357 TCG Muavenet. 5 sailors including the commander of the ship were killed. pic.twitter.com/gtVmZFTcJ6 — Cemal Acar (@Acemal71) October 2, 2018

يذكر أن الطائرة من طراز "سو-57" تعد مقاتلة من الجيل الخامس مخصصة لتدمير كافة الأنواع من الأهداف الأرضية والجوية والبحرية. وقامت هذه الطائرة بأول طلعة لها في عام 2010. كذلك وأن الجمع بين القدرة العالية على المناورة والقدرة العالية على التحليق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بالإضافة إلى نظام حديث للأجهزة الموجودة على متنها وصعوبة بالغة في اكتشافها تضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.

Why Is Russia Turning Its Su-57 Stealth Fighter Into A Ship-Killer? https://t.co/WcvEXhuQhd — Vik Bataille (@VIKBataille) June 1, 2019

وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يتم اختبارها في الجو وعلى الأرض. وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع ، وستكون آخر اثنتين منها باكورة لخط إنتاج تسلسلي.