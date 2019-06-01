تزويد قوات الإنزال الروسية بمركبات قتالية جديدة

وهذه الفرقة السادسة من قوات الإنزال الجوي التي تبدأ باستخدام المركبات القتالية الجديدة. كما حصلت "القبعات الزرقاء" على 5000 مظلة جديدة في الشتاء، وفقا للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة التدريب الشتوية، قام المظليون الروس بأكثر من 80 آلاف قفزة بالمظلة وأنزلوا 80 مركبة قتالية.

بي إم دي-4إم مركبة قتالية موحدة مع بي إم بي-3، وهذا يسهل الإنتاج وإصلاح كلا النوعين من المركبات القتالية: تستطيع قوات الإنزال دائما تبادل قطع الغيار والذخيرة.

قام المصممون بتخفيف وزن بي إم دي-4إم إلى 13 طن، لكي يمكن إنزالها بالمظلة من طائرات النقل. وهي كذلك مجهزة بمدفعية عيار 100 ملم التي تستطيع إطلاق القذائف والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. وفيها مدفع آلي عيار 30 ملم.