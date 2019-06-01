"بي 21"... السلاح النووي الأكثر سرية في العالم (فيديو+صور)

ذكر ذلك موقع "ديفينس مافين"، مشيرا إلى أن الطائرة "بي 21" تعد من أكثر المشروعات العسكرية السرية، وستكون قاذفة شبحية، يمكنها ضرب أي مكان في العالم، وتمتلك قدرة غير محدودة للوصول إلى أهدافها.

Air Force Maps Plan to Arm B-21 Stealth Bomber With Nuclear Weapons. https://t.co/u0SIn9ueyO — Joe Tuzara (@TuzaraPost) May 31, 2019

وتواجه القاذفات الأمريكية خطرا متزايدا، بسبب تطور وسائل الدفاع الجوي، في الدول المنافسة، خاصة روسيا، التي تستطيع صواريخها الخاصة بالدفاع الجوي من إسقاط جميع الطائرات المتطورة، بما فيها "إف 35" الشبحية، وقاذفات "بي 52" النووية، على مسافة بعيدة.

.@usairforce's top SECRET B-21 bomber to be armed with NUCLEAR weapons – report https://t.co/tDrRnAwQvJ pic.twitter.com/nEarqHTimv — Sputnik (@SputnikInt) May 30, 2019

وبحسب الموقع، فإن الطائرة الجديدة ستملك قدرات شبحية من نوع خاص، ويمكنها التفوق على قدرات صواريخ الدفاع الجوي المتطور، مشيرا إلى أنها تمثل الجيل المقبل من الطائرات الشبحية، التي ستسود حروب المستقبل خلال عقود مقبلة.

وتطور روسيا مقاتلات (سو 57) لتكون الجيل الجديد من طائراتها الشبحية، وهي تكافئ في قدراتها مقاتلات الهيمنة الجوية الأمريكية (إف 22)، ومقاتلات (إف — 35).

وتتسابق الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا والصين على تطوير طائرات (قاذفة ومقاتلة) بقدرات خارقة، تمكن قواتها الجوية من التفوق الجوي، في حروب المستقبل.

والطائرة "بي-21" ستكون قاذفة قنابل ثقيلة، يتم تطويرها في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تدخل الخدمة عام 2025، لتحل محل القاذفات الأمريكية الحالية "بي 1" و"بي 52" الموجودة حاليا ضمن القوات الجوية الأمريكية، وستكون قادرة على حمل أسلحة تقليدية أو نووية حرارية.