لماذا الدفاعات الجوية الأمريكية تقف عاجزة أمام صواريخ "سارمات" و"أفانغارد" الروسية

فوفقا لمقالة نشرتها صحيفة "Military Watch"، فإن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الرئيسية هي "باتريوت" و"أيغيس" و"أيغيس آشور" و"ثاد" و"جي إم دي".

وأضافت الصحيفة أن منظومة "باتريوت" هي المنظومة الأكثر فاعلية من بين نظيراتها، ومع ذلك تكون قدرتها محدودة بسبب نظام الإطلاق الساخن الذي تتمتع به (في الإطلاق الساخن ترتب الصواريخ في شبكة ولكل صاروخ غطاء، وعند الإطلاق يعمل محرك الصاروخ في الخلية)، بينما تستخدم أنظمة الدفاع الجوي الروسية نظام الإطلاق العمودي البارد للصواريخ (يتم قذف الصاروخ من الخلية قبل أن يبدأ محرك الصاروخ بالعمل).

وتابعت الصحيفة أن جميع الأنظمة الأمريكية الأربعة قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات عندما تكون قد اجتازت نصف الطريق وبدأت في الانخفاض، بينما لا يمكن لهذا الأنظمة أن تدمر الأهداف عندما تكون على ارتفاع عال.

وأردفت أنه عندما قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ "هفاسونغ" خلال اختبارات عام 2017 فوق اليابان، لم تتمكن أنظمة "أيغيس" المنتشرة على متن السفن الحربية اليابانية والأمريكية من إسقاطها، كونها كانت على ارتفاع 770 كم.

وتتساءل الصحيفة عن الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت؟ وتضيف أن احتمال تدميرها من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية يكون قريبا من الصفر.