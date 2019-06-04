الدفاع الروسية: موسكو تختبر بنجاح صاروخا جديدا في كازاخستان

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء: "قام فريق من فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية بإطلاق صاروخا جديدا من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)".