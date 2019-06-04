الولايات المتحدة تبيع مقاتلات لبلغاريا

قالت الإدارة الأمريكية للتعاون الأمني والدفاع في البنتاغون إن الإدارة الأمريكية قررت بيع مقاتلات لبلغاريا من طراز F-16C / D Block 70/72 وذخائرها.

تتضمن الصفقة بيع ثمانية مقاتلات إلى بلغاريا، والمعدات ذات الصلة والذخيرة بلغ مجموعها 1.673 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام.

من وجهة نظر البنتاغون، فإن بيع المقاتلات للبلغاريين هو في مصلحة "السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي". في الوقت نفسه، يعتقد البيت الأبيض أن الصفقة "لن تؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري في المنطقة".

تقول الوثيقة: "ستساهم عملية البيع المقترحة في قدرة بلغاريا على الدفاع عن مجالها الجوي وأمنها الإقليمي وتفاعلها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

يذكر أنه يوم السبت الماضي ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الناتو أداة مهمة للغاية لتخويف روسيا.