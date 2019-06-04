بحر النار...فيديو مذهل لضربات مدفعية

تمكن سامولي هابلا الذي يعمل مع الجيش الفنلندي من تصوير فيديو نادر لانفجار ضخم للقذائف الصاروخية عيار 122 ملم من طراز "غراد" باستخدام الطائرة دون طيار، التي كانت تقوم بدوريات في الجو فوق حقل التدريب في وقت إطلاق النار من منظومة "إر إم-70".

ووفقا لموقع Popular Mechanics، يظهر في الفيديو إطلاق حوالي 240 صاروخا، أطلقها المدفعيون الفنلنديون في الليل. ويمكن رؤية الانفجارات، التي تبعثر الشظايا القاتلة في جميع الاتجاهات.

وأشار الموقع إلى أن تصوير نتائج تدمير صواريخ المدفعية والقذائف في "منطقة الضربة" أمر نادر للغاية لذلم استخدم هابلا الطائرة دون طيار.

تم إطلاق النار من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة RM-70، والتي تم إنتاجها في تشيكوسلوفاكيا بموجب ترخيص من الاتحاد السوفيتي. يتكون النظام من قاذفة ذاتية الدفع مثبتة على شاحنة Tatra المدرعة. يتم إطلاق النار باستخدام صواريخ غير موجهة برؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز M-21OF. يمكن إطلاق قذيفة واحدة أو عدة قذائف في آن واحد. المدى 22 كم.